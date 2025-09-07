為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台南永康廣告社火警 疑電氣設備異常引起

    台南永康中華路廣告社火警，疑電氣設備異常引發起火。（記者劉婉君翻攝）

    2025/09/07 11:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中華路1間廣告社今（7）日早上8時許發生火警，屋內5人中3人自行脫困、2人跑到屋頂由消防人員安全救出，起火原因疑似電氣設備異常引發，消防局呼籲民眾住家裝設住宅用火災警報器，並定期檢查家中電線與插座是否老化。

    該棟位在永康區中華路的廣告社，為RC建築連棟鐵皮加蓋的2層樓建築，1樓擺放許多廣告印刷機器等物品，今天早上突然冒出火舌，火勢猛烈，台南市消防局接獲報案後迅速出動人車到場灌救，屋主父親及女兒在屋頂等待救援，經消防人員緊急架梯與引導並出動雲梯車，順利脫困，5人意識均清醒，屋主妻因身體不適送醫，火勢於短時間內控制並撲滅。

    初步研判，起火原因疑似電氣設備異常引發，詳細原因仍待火調人員進一步鑑定。

    鹽行消防分隊指出，該處建築為鐵皮加蓋連棟住宅，一旦起火延燒速度快，極易造成人命傷亡與財產損失。呼籲民眾住宅裝設住宅用火災警報器，並熟悉家庭避難路線，可在火災初期即時警示，爭取寶貴逃生時間，才能在關鍵時刻保命。

    消防局長李明峯也表示，該起火警再次凸顯住警器的重要性，也提醒民眾，落實「用火用電三不」原則：不離視、不超載、不老舊，平時就要定期檢查家中電線與插座是否老化，尤其是臥室、客廳等高使用率區域，避免過載與短路風險。

    台南永康中華路廣告社火警，消防人員出動雲梯車將受困屋頂的2人平安救出。（讀者提供）

