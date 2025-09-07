為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    莽男討10萬元債務狂噴滅火器又踹門 與住戶爆衝突被送辦

    鍾男向孫男追討10萬元債務，持滅火器噴灑又踹門，甚至與住戶爆發衝突被移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/07 11:02

    〔記者陸運鋒／新北報導〕鍾姓男子疑因不滿孫姓男子積欠10萬元，多次聯繫卻避不見面，昨天竟跑到其位在新北市中和區住家外踹門又噴灑滅火器，甚至還與當地住戶爆發衝突，警方獲報趕抵，隨即將鍾男壓制上銬逮捕，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，28歲鍾男在一個禮拜前，借了10萬元給37歲孫姓友人急用，雙方約定好過2、3天還錢，但鍾男多次致電孫男，對方卻不肯接電話，也未得到任何回應。

    據查，鍾男在昨天下午4時許，氣憤的跑到孫男住處外叫囂，還持公寓內的滅火器噴灑，鄰居見狀以為發生火警，連忙打119報案，消防局則派遣各式救災救護車7輛、消防人員20人到場。

    警方指出，鍾男一見到消防人員抵達後，情緒失控嗆聲「我噴的啦！」甚至還不斷踹公寓樓下鐵門，一旁的李姓鄰居看見後上前制止，雙方因此爆發扭打，隨後被消防人員隔開。

    警方說，獲報後出動6名警力趕抵現場，隨即將鬧事的鍾男壓制上銬，他稱因為討不到10萬元才會如此，警詢後依傷害、侵入住宅、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    鍾男不滿孫姓友人積欠10萬元不肯還，跑到其住處外持滅火器噴灑。（記者陸運鋒翻攝）

