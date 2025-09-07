為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄鎖定2大族群加強住警器稽查 勸導未改善最重可罰3萬元

    高雄鎖定2大族群加強住警器稽查，勸導未改善最重可罰3萬元。（記者陳文嬋攝）

    2025/09/07 09:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市5樓以下住宅達67.7萬戶，9月新制上路必須安裝住宅用火災警報器，消防局展開加強稽查，針對民眾通報有疑慮或發生火災未安裝住戶，經勸導仍未改善，將開罰6千元至3萬元。

    消防局將加強稽查，針對民眾通報有火災疑慮，或發生火災卻未安裝住警器，要求民眾務必安裝住警器，以勸導改善為主，一旦查獲未安裝，將開出勸導單，要求限期改善，但經勸導仍未改善，將依法開罰。

    高雄6樓以上大樓設有火警自動警報器，5樓以下住宅約67.7萬戶，透天厝、公寓、平房多為連棟式建物，一旦發生火災恐延燒周邊住戶，應裝設住警器及早應變逃生，以減少傷亡及財物損失。

    高雄市修正《高雄市火災預防自治條例》，明定依法5樓以下透天厝、公寓或平房及假透天住宅等無需設置火警自動警報設備住宅場所，若未裝設住警器，經勸導仍未改善，可處6千元至3萬元罰鍰。

    消防局清查目前5樓以下住宅，大多已申領市府補助及自設住警器，尚有不到5萬戶未申領補助設置，請5樓以下住宅未領過住戶，就近至消防分隊免費申領，每戶可補助1顆住警器，以維護居家安全。

    消防局提醒民眾領了住警器，務必要安裝，應依住警器盒裝所附說明，儘速安裝於規定位置，或洽請所轄消防人員到府協助安裝，以確保火災初期能發揮警示作用，爭取緊急應變時間，降低火災傷亡風險。

