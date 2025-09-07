不是演唱會搶票 上千組家長擠破頭就為小警察體驗

台南市警五分局配合交通安全月，與禧榕軒大飯店辦理「小小警察」體驗，上千組家長搶報名，最後僅30名孩童入選，在闖關遊戲中學習交通與自我保護觀念。（記者王捷攝）

2025/09/07 09:55

〔記者王捷／台南報導〕不是演唱會卻引爆搶票潮，台南市警五分局配合9月交通安全月，7日與交通大隊在禧榕軒大飯店舉辦「小小警察親子體驗闖關活動」，吸引上千組家長搶著報名，最終僅有30名小朋友入選。

體驗活動安排孩子在家長陪同下化身「小警察」，透過闖關遊戲認識警察裝備、體驗捺印指紋、學習交通常識，並從互動課程中了解毒糖果與身體界線的重要性。場地設在飯店二樓咖啡廳露臺旁的百年榕樹下，象徵交通與自我防護觀念能如樹根般扎穩。員警化身故事阿姨，帶來繪本說故事與互動問答，讓親子在遊戲中潛移默化建立安全意識，飯店吉祥物「榕寶」與「警察」大頭娃娃也現身同樂。

請繼續往下閱讀...

交通組表示，今年交通安全月的主題是「人本交通－停讓文化」，口號為「車輛慢看停 行人安全行」。除了平日交通違規取締，更希望透過寓教於樂讓孩子自小養成停讓習慣。禧榕軒大飯店提供五星級場地，邰欣建設也贊助獎品，闖關成功的孩子可獲「五鴿平安」煎餅、警用小汽車、迷你指揮棒、杯墊及榕寶紀念品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法