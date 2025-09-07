台版地面師！天道盟勾結地政士組詐團 退休婦被騙500萬+2間房

天道盟彭姓主嫌組成的詐騙集團，結合地政士誆騙退休婦人抵押貸款騙走2千萬，警方進行拘提時，犯嫌在稻田中逃竄遭員警制伏。（記者陳建志翻攝）

2025/09/07 09:36

〔記者陳建志／台中報導〕嘉義一名江姓退休婦人，去年接獲假檢警詐騙電話，誤信偵辦刑案交出金融卡，除500多萬存款被領取一空，名下兩筆房產也被設定抵押貸款2千多萬全被騙走，刑事局中部打擊犯罪中心獲報後進行偵辦，經向上溯源，今年4月到8月分5波執行搜索、拘提，逮獲有天道盟背景的彭姓（20歲）、吳姓主嫌（33歲），以及配合的邱姓、鄭姓地政士等27人，查出共有5名被害人，詐騙金額超過6千萬元，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪移送嘉義地檢署偵辦。

這名60多歲江姓退休婦人，去年下半年接獲假檢警詐騙電話，謊稱調查刑案及資產須交付保管等話術，誆騙交出名下金融卡，致500多萬存款遭車手提領一空；詐騙集團發現是肥羊，再引導江女接觸配合貸款仲介「安心貸款」及地政士（代書），將江女在新北、台中2間房產設定抵押貸款，再騙走2千多萬的借款。

刑事局中打獲報後進行偵辦，經向上溯源發現該集團由具天道盟背景的彭姓主嫌（20歲）等人所組成，該集團於全台各地提取詐騙贓款或收取水錢，從中獲取暴利，至少行騙5人，得手6千多萬，案經報請嘉義地檢署指揮偵辦。

在今年4月到8月進行5波搜索、拘提，逮獲具天道盟背景的車手集團彭姓主嫌（20歲）、抵押貸款控盤首腦吳姓主嫌（33歲）、黃姓貸款金主，以及邱姓、鄭姓地政士等共計27人拘捕（通知）到案，訊後以違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌解送嘉義地檢署偵辦。

天道盟彭姓主嫌組成的詐騙集團，結合地政士誆騙退休婦人抵押貸款騙走2千萬，警方搜出相關資料。（記者陳建志翻攝）

