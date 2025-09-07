為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    正妹內衣不見一天又出現 噁男租客被逮：舔完、聞完就放回去了

    羅姓女子內衣不見又出現，竟是被同棟租客拿回家舔一舔、聞一聞。示意圖。（資料照）

    2025/09/07 09:29

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕羅姓正妹把穿了一天的內衣放進租屋處公共洗衣機內洗滌，洗完後卻不翼而飛，隔天內衣又出現在洗衣機裡，羅女請房東調監視器，發現竟是被黃姓租客拿走，黃男被逮時強調自己覺得羅女的胸部很漂亮，舔完、聞完內衣後就放回洗衣機歸還，被法官依竊盜罪判拘20天、跟騷法判拘30天，均可易科罰金。

    判決指出，羅女和黃男都是前鎮區某房屋同樓層租客，兩人僅為點頭之交，但黃男戀上羅女的「胸部」，去年10月21日晚上，他先假意與羅女攀談，取得羅女的LINE帳號後，持續觀察羅女的日常生活作息及出入租屋處情形。

    同年12月30日晚上，羅女把髒衣服拿去租屋處公共洗衣機清洗時，黃男見狀偷偷打開洗衣機拿走「原味內衣」，當羅女算好時間準備去拿洗好的衣物時，發現內衣已不翼而飛。

    羅女原不以為意，沒想到隔天內衣竟出現在洗衣機裡，羅女請房東調監視器，發現竟是被黃姓租客拿走，羅女傳訊向黃男興師問罪，黃男趁機表白，連續傳送「妳怎麼還沒睡」、「妳在說話」、「晚安」、「妳在說話」、「晚安」、「早安我去上班了」，羅女覺得噁心報警求助。

    高雄地方法院審理時，黃男坦承犯行，還說自己沒有要把內衣據為己有，單純就是喜歡味道而已，舔完聞完後就放回洗衣機歸還；法官認為，黃男雖然有歸還內衣，但被他舔過、聞過後，羅女不可能再穿那件內衣，因此依竊盜罪判拘20天，傳訊騷擾羅女部分則依跟騷法判拘30天，均可易科罰金，可上訴。

