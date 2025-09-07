曾在公車、火車當痴漢 色男又在高鐵偷摸正妹大腿

男子曾在公車、火車當痴漢，竟又在高鐵偷摸女子大腿10分鐘。示意圖。（資料照）

2025/09/07 09:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕吳姓男子曾在大眾運輸上性騷擾女性遭判處拘役，仍不知悔改，為逞私慾，在去年四月間搭乘高鐵南下列車由新竹站往苗栗站途中，竟趁隙撫摸小嫣（化名）右側大腿約10分鐘，小嫣下車後向高鐵人員求助，警方順利逮捕吳男，苗栗地院法官近期審理後，認為吳男漠視法律禁誡，依違反性騷擾防治法判處吳男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

依判決書記載，吳男去年搭乘高鐵時，趁小嫣不備竟以左手撫摸小嫣右側大腿約10分鐘，小嫣當時嚇壞，下車後立刻向高鐵站務人員求助，之後鐵路警察局臺中分局也順利逮到吳男。

苗栗地院法官審理時，發現吳男曾於2015年間在公車上撫摸被害女性大腿，當時遭判處拘役30日；但吳男難掩衝動，於2022年時又在台鐵自強後列車撫摸被害女性臀部，後來該名被害女性撤回告訴，吳男並未被起訴。

法官指出，吳男為逞一己私慾竟再度在搭乘大眾交通工具途中任意摸女性身體私密處性騷擾，顯見吳男未能從數起類同作案模式的前案知所警惕，亦未從前案中學習到尊重女性身體性自主權，且對於其行為會造成被害人日後重大陰影，自2015年犯案後迄今仍渾然不覺，故判處吳男有期徒刑5個月。

