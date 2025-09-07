詐團內鬨黑吃黑搶劫贓款350萬 2搶匪遭判刑8年以上

在詐騙集團內擔任取款車手的24歲黃姓女子今年1月到花蓮取詐騙贓款350萬元遭黑吃黑搶走。（資料照）

〔記者王錦義／花蓮報導〕在詐騙集團內擔任取款車手的24歲黃姓女子今年1月到花蓮取詐騙贓款350萬元，行蹤遭其他詐團成員知悉，便找綽號「阿嘉」的不明男子前往遊藝場找羅姓、林姓男子2名小弟當幫手，以報酬30萬元為誘餌要求把「欠款」350萬取回，3人在開車到花蓮當街攔下黃女搭乘的計程車，並持不明槍支威嚇黃女，搶走350萬元逃逸，警方循線逮捕羅姓、林姓男子，花蓮地方法院日前依強盜罪分別判處8年、8年2月徒刑。

警方調查，詐騙集團與黑吃黑集團來自桃園、台中，黃女所屬詐騙集團以投資幌子騙取花蓮婦人投資，並由黃姓女車手搭火車到花蓮面交取款350萬元，另一詐團則是由主嫌「阿嘉」會同羅姓、林姓男子3人從南投開車到花蓮，途中還變換車牌，雙方諜對諜，搶匪開車跟蹤女車手，選擇超車攔截的地點是在較不引人注意的巷道攔車搶劫；而黃女車手來回台北、花蓮透過搭火車，考量交通工具多次轉換，較不易追蹤。

監視器畫面顯示，黃女搭乘的計程車在花蓮市民國路一處巷道內被林姓男子駕駛的白色轎車超車擋住，「阿嘉」、羅姓男子2人下車試圖拉開車門，小黃一度試圖繼續往前開，白車隨即移動攔住去路，「阿嘉」指示羅男從車上拿出疑似空氣道具槍拉槍機威脅，最後2人從車內奪走黃女手上緊抱住裝現金的提包，上車揚長而去，行經中橫公路時隨手把道具槍棄置山區。

法官認為，被告羅姓、林姓男子受詐團指揮，貪圖豐厚利益，與「阿嘉」攜帶不明槍枝自南投縣開車到花蓮，以黑吃黑方式將被害人黃女所收取的詐騙贓款350萬元強搶為己所有，在公共場所公然攔車並持槍強盜行為，顯然欠缺尊重他人身體、財產權之法治觀念，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪判處8年、8年2月徒刑，還可上訴。

