國1台南仁德段凌晨4車連環撞！4人送醫其中1女重傷

國道1號台南仁德段7日凌晨發生4輛車連環追撞事故，造成4人受傷送醫。（讀者提供）

2025/09/07 09:02

〔記者劉婉君／台南報導〕國道1號北向台南仁德戰備跑道路段，今（7）日凌晨接近3時左右，發生1起小貨車不明原因追撞前車，後車閃避不及，造成共計4輛車連環追撞，4人受傷送醫，其中1人重傷開刀中，詳細肇事原因仍由國道警方調查釐清中。

今天凌晨2時57分，27歲莊姓男子駕駛小客貨車行駛於國道1號北向331.7公里台南仁德路段外側車道時，不明原因撞擊前方由43歲張姓男子駕駛的租賃自小客車後，停於內側車道上；後方由21歲李姓女子駕駛的小客貨車行駛於內側車道，疑為閃避莊男的車，失控撞擊內側護欄後翻覆在內側車道上；另一輛由44歲蘇男駕駛的小客車再撞擊內側車道莊男的車輛。

事故發生後，現場一片混亂，造成4人受傷送醫救治，李女因車輛翻覆一度受困重傷，目前開刀中，各車駕駛人均無飲酒情形。現場於凌晨4時28分排除，全線恢復通車。

國道第四公路警察大隊呼籲，開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保自身與他人行車安全。

事故撞擊力道大，還有車牌卡在水泥護欄縫細。（讀者提供）

