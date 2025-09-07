為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國道客運急剎害女乘客撞斷2根肋骨 司機不認錯反怪她：沒繫安全帶

    和欣客運施姓司機急踩剎車害女乘客撞斷2根肋骨，女乘客雖然沒有繫安全帶，但法官仍認施男有責任。示意圖。（資料照）

    2025/09/07 08:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕施姓司機開客運車下交流道時，前方路口塞車，施男疑未注意車前狀況緊急剎車，導致車上蔡黃姓女乘客胸部撞擊前方座椅背板，導致2根肋骨斷裂，施男不認錯，反怪罪蔡黃婦人沒繫安全帶才害自己受傷，但法官認為，即使女乘客沒繫安全帶，會受傷也是施男突然緊急剎車造成，仍應負過失之責，因此依過失傷害罪判拘役55日，得易科罰金。

    判決指出，2023年5月11日傍晚6點多，和欣客運施姓司機開車行經國道1號九如交流道時，前方因車流量大並回堵塞車，施男疑未注意車前狀況，突然猛踩一下剎車，客運車雖然沒有跟前車發生碰撞，但車內傳來一聲「唉呦」，接著蔡黃姓女乘客摀著胸口，走去施男身邊抱怨：「做什麼緊急剎車，我撞一下很痛欸」。

    事後蔡黃女前往醫院檢查，發現自己肋骨斷了2根，於是向施姓司機提告，高雄地方法院審理時，施男不認錯，辯稱他只是踩剎車踩得比較急，但有剎停下來，緊急煞車可以將車子安全停住，不致於追撞前車，還強調：「保持行車安全是我的責任」，並怪罪蔡黃婦人沒有依規定繫安全帶，才造成自己受傷，錯不在他身上。

    法官檢視車內行車紀錄器，發現蔡黃婦人確實沒有繫安全帶，但施男緊急剎車時，車上除了蔡黃婦受傷外，還有另名身材壯碩的男乘客也撞上前方座椅背板，且施男是跟前車極迫近時才緊急踩剎車，客觀上並無不能注意之情事，因此認定施男仍有責任，依過失傷害罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。

