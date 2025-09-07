為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與蔬果合作社簽訂栽培訓練契約 武陵外役監助收容人復歸社會

    武陵外役監與蔬果合作社簽訂栽培訓練契約，給收容人回歸社會後，多一條希望之路。（記者吳昇儒翻攝）

    武陵外役監與蔬果合作社簽訂栽培訓練契約，給收容人回歸社會後，多一條希望之路。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/09/07 08:58

    〔記者吳昇儒、黃明堂／台北報導〕法務部長鄭銘謙上任後積極推動柔性司法，非常注重收容人復歸社會的情形。台東武陵外役監，為讓收容人有一技之長，之後能順利復歸社會，特別與台東縣源辰蔬果原住民運銷合作社簽訂「僱用訓練合作契約」，共同推動一項結合農業生產與收容人職業訓練的創新計畫，不只讓土地有效利用，也給收容人多一個學習機會。

    武陵外役監指出，源辰合作社長期支持矯正機關推動收容人職業訓練，更認同「賦能復歸」理念。此次計畫的重點，在於採取多元作物輪耕模式，並由合作社與監獄共同規劃農作教育訓練課程，使收容人能在實際勞動中習得專業農耕技術。

    計畫中還特別設立「績效獎勵制度」，將部分產銷收益回饋給表現優異的收容人，不僅實質增加其勞動收入，也增強未來投入農業的就業意願。合作社更承諾，將提供正式職缺，歡迎完成培訓的更生人出獄後加入團隊。

    合作社代表表示去年獲得部長鄭銘謙公開嘉勉後，更加堅定投身更生保護工作的信念。本次合作即透過僱用培訓計畫，實踐復歸社會的「中間處遇」，讓收容人從農作栽培與管理中學習專業技能、培養責任感，為重返社會做好準備。

    武陵外役監獄典獄長張龍泉表示：「這不只是一塊田地的翻轉，更是一段人性修復的旅程。」他強調，透過專業農作技術，土地變得豐饒，收容人也從親身耕耘中學到實用技能，找到人生第二次機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播