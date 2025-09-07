與蔬果合作社簽訂栽培訓練契約 武陵外役監助收容人復歸社會

武陵外役監與蔬果合作社簽訂栽培訓練契約，給收容人回歸社會後，多一條希望之路。（記者吳昇儒翻攝）

2025/09/07 08:58

〔記者吳昇儒、黃明堂／台北報導〕法務部長鄭銘謙上任後積極推動柔性司法，非常注重收容人復歸社會的情形。台東武陵外役監，為讓收容人有一技之長，之後能順利復歸社會，特別與台東縣源辰蔬果原住民運銷合作社簽訂「僱用訓練合作契約」，共同推動一項結合農業生產與收容人職業訓練的創新計畫，不只讓土地有效利用，也給收容人多一個學習機會。

武陵外役監指出，源辰合作社長期支持矯正機關推動收容人職業訓練，更認同「賦能復歸」理念。此次計畫的重點，在於採取多元作物輪耕模式，並由合作社與監獄共同規劃農作教育訓練課程，使收容人能在實際勞動中習得專業農耕技術。

計畫中還特別設立「績效獎勵制度」，將部分產銷收益回饋給表現優異的收容人，不僅實質增加其勞動收入，也增強未來投入農業的就業意願。合作社更承諾，將提供正式職缺，歡迎完成培訓的更生人出獄後加入團隊。

合作社代表表示去年獲得部長鄭銘謙公開嘉勉後，更加堅定投身更生保護工作的信念。本次合作即透過僱用培訓計畫，實踐復歸社會的「中間處遇」，讓收容人從農作栽培與管理中學習專業技能、培養責任感，為重返社會做好準備。

武陵外役監獄典獄長張龍泉表示：「這不只是一塊田地的翻轉，更是一段人性修復的旅程。」他強調，透過專業農作技術，土地變得豐饒，收容人也從親身耕耘中學到實用技能，找到人生第二次機會。

