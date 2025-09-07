險遭越南美容投資詐騙 高雄婦人阻保住61萬元

高雄朱姓婦人險遭越南美容投資詐騙保住61萬元台幣。（圖由民眾提供）

2025/09/07 08:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄1名做美髮美容的60歲朱姓女子，經網友介紹投資越南美容業，要求匯款2萬元美金，折合台幣61萬元，她一時心動前往銀行準備匯款，幸好行員察覺有異立即通報警方，員警苦口婆心勸朱女，才及時攔阻險些受害。

鼓山分局今（7）日指出，龍華派出所前日接獲兆豐銀行行員通報，疑似有民眾遭詐騙，員警立即趕赴現場，發現1名朱姓女子（60歲）正準備匯款，經警方耐心勸說與分析，朱女才驚覺是詐騙陷阱，及時取消匯款，成功守住2萬美元的血汗錢。

據了解，朱女日前在網路上結識1名女網友，雙方相談甚歡，該網友隨後以「在越南投資美容事業」為由，遊說朱女合資，並以「手頭資金不足」為藉口，要求朱女先行匯款2萬美元至境外帳戶，保證事後會返還合夥金。

朱女一時心動前往銀行準備匯款，幸好行員察覺有異立即通報警方，朱女起初向警方供稱是要購買美容用品，警方分析詐騙手法疑點後，苦口婆心向朱女說道「辛苦錢很難賺，看不到、摸不到的都有詐騙的成分在裡面」，朱女才從發財夢中清醒，並打消匯款念頭。

鼓山分局呼籲，詐騙集團常以「高獲利、穩賺不賠」等話術包裝假投資，誘使民眾匯款，務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

