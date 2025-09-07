好心收留友人… 信用卡竟被偷去繳費、點外送

台北地院近日審結，認定林男觸犯行使偽造準私文書罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/09/07 08:25

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名林姓男子前年9月至10月間，借住在周姓友人住處，卻不知感激反而偷走其信用卡，假冒周男身分點外送、繳交手機費。周男發現信用卡無法提領現金，請行員幫忙調閱交易明細，才發現卡片遭友人盜用，憤而提告。台北地院近日審結，認定林男觸犯行使偽造準私文書罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

檢警調查，22歲林男藉著住在周男住處時，偷走其信用卡，透過網路訂購鹹酥雞、八方雲集、湯包、蚵仔等外送服務，甚至用來繳交自己的手機費，共計4733元。

周男提領卡內的現金時，卻發現錢都領不出來，便請發卡銀行行員幫忙調閱交易明細，確認遭人冒用後，報警處理。

檢察官偵訊時，林男還辯稱，因為自己的帳戶被凍結，家人將4千元匯至周男的卡片內，所以才會用其卡片消費；但家人既然沒匯款，可能就是誤會，那自己就認罪好了，但第一次使用時有經過周男同意。

檢察官調查發現，林男家人並未匯款給他，且後續刷周男的信用卡，均未獲得其同意，因此認定林男涉犯詐欺取財、詐欺得利及行使偽造準私文書等罪，應已刑度較重的行使偽造準私文書，將林男起訴。

法官審理時，林男改口承認在未經周姓友人的同意下，多次使用其信用卡訂外送，還用來繳交自己的手機費。

法官認定林男觸犯行使偽造準私文書罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，全案仍可上訴。

