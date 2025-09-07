老公合夥人「侵門踏戶」同住當小三！人妻崩潰提告

台中一名人夫和合夥人發生婚外情，小三還「侵門踏戶」寄住到家中，人妻發現後崩潰提告，台中地方法院法官判賠30萬元。（情境照）

2025/09/07 08:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫和合夥人發生婚外情，多次藉由出差名義在外地發生性行為，小三還從2021年起「侵門踏戶」寄住到家中，人妻雖懷疑卻苦無證據，直到2022年10月，人妻查看先生手機看到兩人對話，才確認兩人有姦情，提告對兩人求償精神慰撫金60萬元，小三坦承兩人有婚外情，但認為求償金額過高，台中地院法官判決兩人應連帶賠償30萬元。

判決指出，台中一名人夫2016年3月和妻子結婚，但卻從2019年6月起，和合夥人發生婚外情，不但多次藉由出差名義在外地發生性行為，小三還從2021年起寄住到家中，並參與人妻和先生的家庭聚會，直到2022年10月14日，人妻因信用卡刷卡問題，核對丈夫的手機刷卡紀錄，無意間發現2人的LINE對話紀錄，才知道兩人發生婚外情，提告求償精神慰撫金60萬元。

請繼續往下閱讀...

小三在法院審理時，坦承侵害配偶權，但抱怨和人妻家庭往來期間長期處於被利用狀態充當公司人頭，居住在其家中期間，人妻曾數度情緒失控，長期遭受人妻家庭壓迫、控制，身心遭受創傷，認為求償60萬元精神慰撫金過高。

小三還質疑，人妻在2021年9月和先生婚姻諮商時，或者2022年8月12日就已經知道兩人婚外情的事實，卻遲至2024年10月11日才提起本件訴訟，已超過2年的損害賠償請求時效；人夫則在言詞辯論開庭時未出庭，也未提出書狀作何聲明或陳述。

台中地院法官認為，人夫和妻子在婚姻存續期間和小三發生性行為，從相關Line對話和影片，提及發生性行為的過程，已明顯侵害人妻配偶權。

法官並認為，人妻直到2022年10月14日，才知道兩人發生婚外情，因此在2024年10月11日提起本訴訟，並未逾越2年的時效，審酌加害情形、所造成影響、人妻所受精神痛苦程度，判決人夫和小三應連帶賠償30萬元，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法