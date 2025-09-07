曾選立委的藝術家摸男工讀生屁股 瞎扯泰雅族習俗被長老打臉

摸臀示意圖。（記者黃明堂攝）

2025/09/07 07:57

〔記者黃明堂／台東報導〕來自北部、從事藝術且曾以無黨籍競選立委落選的林姓男子前年到台東某原住民藝術展場觀展時，先對男工讀生言語調戲約炮，又在展場對他摸臀，工讀生感到噁心提告，台東地院依性騷擾判刑4個月，林男上訴理由之一辯摸臀是泰雅族傳統習俗，但泰雅長老出庭證稱族中習俗對一般人間觸臀會視為看輕、歧視動作，且行為地也非傳統領域，花蓮高分院二審法官因此駁回林男上訴。

林男前年到台東時，由台東縣府原民處科長帶到展場，請某工讀生導覽，但他先是對年輕工讀生說「我的很大要不要感覺一下」、「有沒有打過炮」、「是不是同性戀」，讓工讀生感到不舒服、遭冒犯，隨後林男進一步在展場施展鹹豬手，二度摸他屁股。工讀生提告，台東地檢署依強制猥褻及性騷擾兩罪起訴，台東地院就前項判無罪，依違反性騷擾防治法判刑4個月，林男不服提起上訴，主要理由是泰雅族傳統習俗。

請繼續往下閱讀...

林男辯稱，他是為感謝工讀生之導覽而觸摸臀部，動作符合泰雅族傳統慣俗，也與好友間開玩笑時拍臀動作之常情相符

接受法官傳喚出庭的泰雅族長者證稱，泰雅族傳統慣俗中，關於肢體接觸如親吻等動作，僅限於親屬間，一般人間觸臀會視為看輕、歧視動作，並不會當作鼓勵、嘉許或感謝之意，且林男的行為地並非泰雅族傳統領域，兩人既無親屬關係，且是初次見面，輕拍臀部不符合泰雅族傳統慣俗。

法官認為，林男接續觸摸工讀生臀部2次行為，是基於性暗示、性挑逗、調戲之目的，具有性騷擾意圖甚明，以傳統慣俗來辯稱，不可採信，駁回上訴。

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法