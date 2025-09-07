為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    駕駛電動代步車衝撞停車場柵欄 超猛91歲阿公吃官司

    91歲阿公駕駛代步車衝撞HOMEBOX柵欄遭判刑。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    2025/09/07 07:24

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市91歲高齡謝姓老翁駕駛電動代步車進入HOMEBOX（好博家）停車場，明知離去前應經店家銷磁，竟為貪圖方便，直接衝撞柵欄離去，雖然他已年滿80歲，依刑法得減輕其刑，但因他否認犯行，且迄今並未與店家和解賠償損害，最後新竹地院仍依毀損罪判刑3月，得易科罰金。

    法官調查，去年12月10日12時許，91歲的謝姓老翁駕駛電動代步車進入位於新竹市「HOMEBOX」（好博家）停車場，之後欲行離去，明知離開停車場，車輛須經過店家銷磁動作，停車場之柵欄始能開啟讓車輛駛出，謝姓老翁竟貪圖方便，明知車輛未經同意駛出，柵欄未開啟，竟基於毀損犯意，騎乘電動代步車直接衝撞停車場柵欄，駛出停車場離去，使停車場之柵欄因而毀損致令不堪使用。

    法官指出，被告於本案行為時已年滿80歲，合於刑法第18條第3項規定，依法減輕其刑。

    法官審酌被告為貪圖通行方便，率爾駕駛電動代步車直接衝撞「HOMEBOX」（好博家）停車場柵欄而逕駛出停車場，使停車場之柵欄毀損而不堪使用，且於犯罪後否認犯行，迄今並未與店家和解以賠償損害，犯罪所生危害尚未填補，最後依毀損罪判刑3月，得易科罰金。

