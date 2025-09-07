不知悔改！新竹2女製造喪屍煙彈被重判

在家製造喪屍煙彈，新竹2女重判。（記者蔡彰盛攝）

2025/09/07 07:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因製造有「喪屍煙彈」惡名的二級毒品依托咪酯而遭判刑的女子詹蕙如，竟不知悔改，又與毒品前科犯吳佳綺共同在新竹市製造煙彈伺機販售，新竹地院依共同製造與意圖販賣二級毒品，重判吳女9年4月、詹女7年8月。

法官調查，詹蕙如、吳佳綺均明知依托咪酯係二級毒品，2月初某日起，由詹蕙如買進依托咪酯原料物料粉，並準備電子煙彈空殼、丙二醇、丙三醇（甘油）、燒杯等物，由吳佳綺買進依托咪酯油，並準備香料等物，在詹蕙如位於新竹市居處，把原料加入燒杯等容器後，將其加熱至一定溫度，再放置於水中搖晃均勻，待液體冷卻後置入煙彈，而以此方式製造出依托咪酯油、依托咪酯煙彈1批，並伺機販售予不特定人。

請繼續往下閱讀...

法官審酌被告2人無視政府對杜絕毒品犯罪之禁令，明知經管制毒品若濫行施用，將對施用者身心造成嚴重傷害，進而影響施用者經濟能力，甚且造成家庭破裂，竟仍率然共同製造第二級毒品，並為貪圖不法利益而分別意圖販賣而持有第一級、第二級毒品，所為均助長毒品氾濫，戕害他人身心健康，並危害社會治安。

法官考量被告詹蕙如甫因於去年10月製造含依托咪酯或異丙帕酯成分之電子煙彈，遭判刑3年8月，竟又再為本案製造二級毒品犯行，顯然未從前案偵審程序知所警惕。

法官參酌被告詹蕙如前有多次毒品案件前科，與被告吳佳綺前有違反洗錢防制法、毒品、重利等前案素行，最後將詹蕙如依共同犯製造與意圖販賣第二級毒品罪，判刑7年8月、吳佳綺9年4月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

