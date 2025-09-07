詐224億！康友-KY前董座黃文烈重判30年求交保 高院延押2個月

康友-KY前董座黃文烈涉證券詐欺等不法，詐取224億多元，遭高院重判30年，高院召開延押庭，黃稱願配戴電子腳環，請求給予交保，但高院認為黃被判處30年重罪，且有逃亡事實，裁定9月15日起延長羈押2個月。（記者楊國文攝

〔記者楊國文／台北報導〕前生技股王康友-KY前董座黃文烈等人被控證券詐欺、操縱股價等不法，詐取新台幣224億多元，黃案發後潛逃，經押解返台，一審依違反證券交易法等罪判刑25年，上訴後，高等法院將黃加重其刑，改判「有期徒刑上限」30年、併科罰金新台幣5億元；高等法院日前召開延押庭，認定黃二審被重判30年、且有逃亡事實，裁定自9月15日起延長羈押2個月，並駁回其交保聲請。

高等法院考量在押的黃文烈羈押期限將於9月14日屆滿，日前提訊黃開庭，黃和辯護律師均請求給予黃交保，黃不會逃亡，願配戴電子腳環接受科技監控代替羈押。

高院合議庭審理認為，黃文烈涉犯證券交易法、銀行法等多罪，經台北地院發布通緝後，才在泰國被緝獲到案，已有逃亡事實。

高院合議庭並指出，黃文烈所為危害國家金融秩序及投資大眾甚鉅，涉犯申報公告財務報告不實、證券詐欺及操縱股價等犯行，且犯罪所得達新台幣1億元以上，乃最輕本刑5年以上的重罪，並經高院重判30年，併科罰金新臺幣5億元，可預期黃為規避未來判刑確定後執行刑罰，有逃亡之虞，因此有繼續羈押必要性，無法以具保、限制住居、出境、出海等「三限」及施以電子腳環等科技監控等強制處分代替羈押，裁定自9月15日起，延長羈押2個月。

至於黃文烈及辯護律師聲請具保停止羈押，高院以黃仍有羈押原因及必要性，駁回聲請案。

檢方指控，黃文烈與富商王命亮（通緝中）均為康友公司實際負責人，2人以虛灌銀行存款金額及不予揭露設定動產抵押訊息等手法，編製不實財報等向銀行詐貸，讓投資大眾誤信康友財務健全買入康友股票，銀行准予核貸或接受公司設質擔保。

黃文烈等人自康友公司2015年3月上市起，即安排康友原始股東陸續出脫其無償取得持股予以變現，將犯罪所得匯至海外帳戶，向銀行詐貸等犯行，共詐取美金1.9899億多元及新台幣164億多元。

案發後，黃文烈於2020年7月21日潛逃出境，北檢依證交法等罪起訴黃，台北地院在2021年12月25日將黃發布通緝，去年6月我國檢警在泰國押解落網的黃回台，黃隨即遭收押禁見。

北院審理後依證交法、銀行法等罪，判黃文烈25年徒刑，併科罰金200萬元，另經扣除已清償向銀行詐貸款項，命黃文烈應將其餘美金2047萬多元、新台幣67億多元，約新台幣73億多元，應發還被害人或沒收。全案上訴高等法院。

高院審理認定，黃觸犯證交法、銀行法等21罪，累計總刑期達169年10月，且犯行獲取金額甚鉅，嚴重損及證券市場穩定，犯後仍否認犯行，8月26日加重改判為30年重刑，併科罰金5億元，該罰金刑得以易服勞役3年折抵。

另外，黃文烈未扣案犯罪所得美金2047萬6千多元、新臺幣66億7千多萬元，及已扣案犯罪所得美金30萬4千多元、新台幣903萬多元，應發還被害人或沒收、追徵。可上訴最高法院。

