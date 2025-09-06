罕見！9/6 今彩539頭獎開5注 高雄這家彩券行「獨拿3注頭獎」

今晚（9月6日）開獎的第114000217期今彩539頭獎開出5注。（台彩提供；本報合成）

2025/09/06 22:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月6日）開獎的第114000217期今彩539頭獎開出5注，每注可得480萬。由基隆市信義區東明路125號的「財來也彩券行」和屏東縣新園鄉鹽埔村塩洲路27號的「上選彩券行」各開出1注，以及高雄市小港區宏文路49號1樓的「興佳興彩券行」開出3注。

第114000217期今彩539中獎號碼為「08、14、25、28、31」，頭獎共開出5注，每注可得480萬；貳獎共262注中獎，每注可得2萬元；參獎共8237注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1655注中獎，每注可得50元。

第114000217期39樂合彩中獎號碼為「08、14、25、28、31」，四合共開出9注，每注可得21萬2500元；三合共412注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3532注中獎，每注可得1125元。

第114000217期3星彩中獎號碼為「662」，壹獎共45注中獎，每注可得5000元。

第114000217期4星彩中獎號碼為「6495」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

