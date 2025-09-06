死神交界！ 玉山小風口雲層快速壓下 空勤直升機成功吊掛山友畫面曝

女登山客不慎跌倒，膝蓋與臉部多處受傷，空勤總隊出動直升機，前往玉山小風口救援。（圖擷取自臉書）

2025/09/06 22:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南投玉山小風口驚險上演「死神交界」救援！一名女登山客不慎跌倒，膝蓋與臉部多處受傷，當時天候惡劣、雲霧壓境，空勤總隊直升機與時間賽跑，在陡峭懸崖旁，20秒內成功吊掛傷患送醫。驚險畫面曝光後，網友看了直呼「教官技術太神」、「這就是生命無價！」

空勤總隊今（6日）在臉書分享一段影片並表示：「卡 timing！搶在門關前，安全帶妳回來。」上午9時44分，台中清泉崗二大三隊NA-705待命直升機起飛，10時12分抵達目標區展開搜索，確認女山友因跌倒受傷需要後送，10時23分與特搜教官合力完成吊掛，順利將傷者送交地面救護車轉送醫院。

影片中可見直升機懸停在懸崖邊強風吹拂下，救難人員奮力將繩索扣上傷者，再將她拉升至機艙。背景雲霧翻湧，氣流瞬間下壓，稍有差池就可能釀成意外，驚險場景令大批網友看得膽戰心驚。空勤總隊解釋，山上天氣不好，當時雲層快速壓下，若再拖延，直升機將無法進入，形同「救援之門關閉」，因此必須分秒必爭。

影片曝光引發網路熱議，部分網友主張「建議以後酌收費用，補貼油錢」、「登山的人 永遠不知要救人的人危險」、「免費空中計程車太浪費資源」、「這坡度，對旋翼機太危險，一個下沈氣流，就毀了，太高超冒險了」、「應該收費空勤隊出一趟任務耗費多少人力財力，就因為一位登山受傷者勞民傷財，應該使用者付費，為自己之行為付出代價，才符合社會正義公平！」、「學過空氣動力學的我來看，低空飛行產生的氣流不好飛欸⋯⋯只能說好技術」。

對此，空勤總隊回應指出，直升機一小時成本動輒30萬元以上，出勤背後更承擔極高風險，強調「金錢有價，生命無價，看到任務圓滿，一切就值得了」。同時也祝福傷者早日康復，並再次提醒山友登山時，要多注意自身安全。

