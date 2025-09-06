為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    死神交界！ 玉山小風口雲層快速壓下 空勤直升機成功吊掛山友畫面曝

    女登山客不慎跌倒，膝蓋與臉部多處受傷，空勤總隊出動直升機，前往玉山小風口救援。（圖擷取自臉書）

    女登山客不慎跌倒，膝蓋與臉部多處受傷，空勤總隊出動直升機，前往玉山小風口救援。（圖擷取自臉書）

    2025/09/06 22:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南投玉山小風口驚險上演「死神交界」救援！一名女登山客不慎跌倒，膝蓋與臉部多處受傷，當時天候惡劣、雲霧壓境，空勤總隊直升機與時間賽跑，在陡峭懸崖旁，20秒內成功吊掛傷患送醫。驚險畫面曝光後，網友看了直呼「教官技術太神」、「這就是生命無價！」

    空勤總隊今（6日）在臉書分享一段影片並表示：「卡 timing！搶在門關前，安全帶妳回來。」上午9時44分，台中清泉崗二大三隊NA-705待命直升機起飛，10時12分抵達目標區展開搜索，確認女山友因跌倒受傷需要後送，10時23分與特搜教官合力完成吊掛，順利將傷者送交地面救護車轉送醫院。

    影片中可見直升機懸停在懸崖邊強風吹拂下，救難人員奮力將繩索扣上傷者，再將她拉升至機艙。背景雲霧翻湧，氣流瞬間下壓，稍有差池就可能釀成意外，驚險場景令大批網友看得膽戰心驚。空勤總隊解釋，山上天氣不好，當時雲層快速壓下，若再拖延，直升機將無法進入，形同「救援之門關閉」，因此必須分秒必爭。

    影片曝光引發網路熱議，部分網友主張「建議以後酌收費用，補貼油錢」、「登山的人 永遠不知要救人的人危險」、「免費空中計程車太浪費資源」、「這坡度，對旋翼機太危險，一個下沈氣流，就毀了，太高超冒險了」、「應該收費空勤隊出一趟任務耗費多少人力財力，就因為一位登山受傷者勞民傷財，應該使用者付費，為自己之行為付出代價，才符合社會正義公平！」、「學過空氣動力學的我來看，低空飛行產生的氣流不好飛欸⋯⋯只能說好技術」。

    對此，空勤總隊回應指出，直升機一小時成本動輒30萬元以上，出勤背後更承擔極高風險，強調「金錢有價，生命無價，看到任務圓滿，一切就值得了」。同時也祝福傷者早日康復，並再次提醒山友登山時，要多注意自身安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播