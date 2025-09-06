為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    江祖平事件衛福部稱不鼓勵以媒體公審求助 陳菁徽批：檢討受害人？

    國民黨立委陳菁徽。（擷取自陳菁徽臉書）

    國民黨立委陳菁徽。（擷取自陳菁徽臉書）

    2025/09/06 20:50

    〔記者劉宛琳／台北報導〕藝人江祖平控訴三立電視台副總龔美富之子龔益霆涉性侵與性騷，衛福部保護司長張秀鴛昨表示，不鼓勵以媒體公審方式求助，引發輿論批評。衛福部次長呂建德今緩頰，張的原意是提醒受害人避免二次傷害。國民黨立委陳菁徽則質疑，這是什麼檢討受害者的說詞？後來呂建德還有臉出來洗地，這樣真的是在保護被害人嗎？

    陳菁徽表示，江祖平勇敢揭露自身被性侵的事件，加害者除了涉及性侵，還傳出威脅被害人、動輒以「關係」恫嚇他人，這已經不只是性暴力，更觸犯恐嚇。更可怕的是，隨著勇敢站出來指控的被害人越來越多，這可能是極為嚴重、為期已久的性犯罪。

    陳菁徽說，然而，衛福部的態度卻令人失望，保護司長竟然說「不鼓勵以媒體公審方式求助」，這是什麼檢討受害者的說詞嗎？後來次長呂建德還有臉出來洗地，這樣真的是在保護被害人嗎？當犯罪情節重大，政府的角色不是應該立刻思考是否涉及多名受害者，是否要成立專案小組，全面介入協助嗎？

    陳菁徽指出，受害人一開始選擇用第三人稱爆料，這完全可以理解，畢竟在權力不對等的情況下，這是保護自己的必要方式。她更要問清楚，加害人喊出「我用關係壓死妳」到底是什麼關係？是媒體權力？是政黨資源？還是干預司法？這樣的威脅，出現在台灣，大家難道不覺得可怕、毛骨悚然嗎？

    陳菁徽表示，一個權貴，可以打著權勢，明目張膽的要求被害人閉嘴，這絕對是本月最大的鬼故事，這點絕對要查明，政府絕對不能姑息，請衛福部不要再搞錯重點了。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

