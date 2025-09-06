中國「三無漁船」越界澎湖拒檢 海巡強靠登檢押返馬公

澎湖海巡隊帶案扣回中國三無漁船，歷經追逐過程。（澎湖海巡隊提供）

2025/09/06 20:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國伏季休漁結束後，中國漁船大舉出海作業，1艘船名塗銷的中國鐵殼漁船（三無漁船）昨（5日）進入澎湖限制水域卻拒檢加俥蛇行逃逸，我方巡防艇在支援艦艇抵達後控制現場，今（6日）凌晨將涉案人船押抵馬公港，將依違反兩岸人民關係條例進行調查及裁罰。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區昨（5日）發現小門西北方26浬（限制水域內2浬）海域疑似有中國籍漁船越界作業，即指揮第八（澎湖）海巡隊派遣PP-10091艇趕往現場查處。

巡防艇抵達後，發現1艘中國鐵殼漁船不僅船名塗銷及越界作業，且加速逃逸、拒絕檢查，巡防艇即緊追及強靠登檢，並將該船帶案押返馬公港。金馬澎分署表示，取締過程中，PP-10091艇6度對中國漁船廣播停船受檢，惟該船仍加俥蛇行拒檢逃逸，澎湖海巡隊立即增派PP-3519艇及協調線上安平艦前往馳援。

PP-10091於昨日下午5時45分強靠登檢該艘中國漁船，支援艦艇抵達後，即以優勢警力控制現場狀況及船上15名船員，中國漁船所捕的1公噸漁獲則全數海拋；今（6日）凌晨03時10分巡防艇已將涉案人船押抵馬公港，將依違反兩岸人民關係條例進行調查及裁罰。

金馬澎分署強調，中國伏季休漁結束後，中國漁船大舉出海作業，海巡署已強化相關勤務，嚴防中國漁船越界捕魚，遇有不法情事，將嚴正執法、強力取締，以維護我國海洋資源及保障漁民作業安全，並籲請漁民朋友如在我國管轄海域發現越界中國漁船時，立即撥打海巡署「118」服務專線，海巡單位將立即派艇前往處理。

