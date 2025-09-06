為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    色男開車出遊對少女強吻、舔胸 和解仍判刑原因曝

    阮姓男子猥褻少女被判刑。（資料照）

    2025/09/06 19:32

    〔記者謝武雄／桃園報導〕住在桃園的阮姓男子，透過交友軟體認識一名少女，邀約開車出遊，在龜山區某處山路上，竟無視少女反抗，除強吻外還舔胸，少女事後報警；桃園地院審理時，阮男坦承犯行，法官衡量其有犯妨害性自主、兒少前科，雖事後以50萬元和解，仍依強制猥褻罪判徒刑7月，可上訴。

    檢警調查，阮姓男子於2024年1月透過網路交友軟體認識未滿18歲之少女，同年1月6日邀約初次見面少女開車出遊，阮男將車停放在龜山大坑路附近山路上，隨即在車內無視少女反抗對其強吻、撫摸上半身，最後更掀開上衣舔胸，少女事後向龜山警分局報案處理，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

    法官認為，阮男與少女初次見面，為圖一己性慾之滿足，將少女視為洩慾工具，且阮男於警詢、偵訊中仍飾詞狡辯，謊稱係因稱少女有點胖而遭其誣陷、但阮男對少女吐口水、其DNA出現在少女內衣裡，顯見其態度欠佳。

    另阮男之前就已因犯妨害性自主罪等案件，經桃園地院判處應執行有期徒刑5月，緩刑2年確定，此外，阮男曾因違反兒童及少年性交易防制條例案件，經台中地院判處應執行有期徒刑5月確定，另新北地院以判決應執行有期徒刑2年，緩刑5年確定；法官衡量阮男有多次前科猶不知悔改，最終審理時雖坦承犯行，並已給50萬元，賠償少女所受損害，但仍判處有期徒刑7月。

