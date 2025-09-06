自家田間山豬吊吊到五歲孫 新北動保處查證屬實將開罰

新北市萬里區磺溪路田間，今天下午2時許發生5歲男童誤踩阿公裝設的山豬吊，還好僅受輕傷。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/06 17:32

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市萬里區磺溪路今（6）日下午驚傳一名5歲男童在自家田裡玩耍時，右腳不慎纏住山豬吊鋼索，當場動彈不得。消防人員獲報後到場協助剪斷鋼索，所幸男童並無大礙，僅受皮肉傷無須送醫。對此，新北市動物保護處長楊淑方表示，查證屬實，將依規定最高開罰7萬5000元。

楊淑方指出，現場為地主私設的山豬吊，造成孫子在田間玩耍時誤纏入鋼索。雖然男童未受傷，但此舉已涉及違反《新北市動物保護自治條例》。動保處已前往了解，並進行宣導並依法開罰。

楊淑方說明，傳統山豬吊屬於殘忍狩獵工具，常使動物因肢端循環不良壞死，甚至脫水、缺食而亡，不僅危害動物生命，也威脅公共安全。依自治條例規定，任何人不得製造、販賣、陳列、出租、出借或使用獸鋏或金屬材質套索陷阱。主管機關得逕予排除、拆除或銷燬獸鋏或金屬材質套索陷阱，土地所有權人、使用人或管理人不得拒絕。違者依同法處1萬5000元至7萬5000元罰鍰，並得按次處罰。

楊淑方呼籲，民眾切勿使用或販售山豬吊、捕獸鋏，若發現違規情事，請立即通報，以共同守護動物生命安全。

