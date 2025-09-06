獨家》台中10年前「路燈螺栓刺頭」害童喪命 今又害竹南婦頭破血流

受傷婦人步出超商店門，不慎跌跤向前撲倒，撞上路燈基座的凸出物受傷。（圖由民眾提供）

2025/09/06 17:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市10年前有男童車禍頭部撞上凸出的路燈基座螺栓，傷重不治；苗栗縣竹南鎮一名婦人近日走在超商前工區不慎跌跤，撲倒撞上路燈基座螺栓等凸出物，頭破血流。受傷婦人認為政府迄今未對路燈、交通號誌等基座螺栓有明確防護規範，在「公共政策網路參與平臺」提案尋求連署。

事發地點在竹南鎮開元路與真如路轉角的便利超商門口，是竹南鎮公所人行道改善工程工區範圍。受傷婦人8月28日晚間8點35分左右步出超商時不慎跌跤，整個人往前撲倒，撞上路燈基座的固定螺絲等凸出物，頭破血流，額頭巨大傷口十分驚悚，縫了數十針。

公所獲悉後，已與廠商向受傷婦人聯繫，將待她治療結束後，進行相關賠償協商，鎮長方進興也將於近日前往慰問。公所說，公所推行人本交通，進行環市路一段與開元路人行道改善，工程預計至9月底，意外地點雖是工區，但為超商出入口處，因此未採圍籬封閉，會加強周邊交維防護，同時也請民眾通行注意。

受傷婦人指出，這起意外造成她臉部鼻子、舌頭、嘴唇、牙齒嚴重受傷，事後發現，路燈、交通號誌基座都是這樣設置。台中市10年前曾發生一名男童因車禍事故頭部撞上凸出的路燈基座螺栓而傷重不治事件，為了減少憾事發生，希望政府重視，所以做了此提案。

對此，公路局苗栗工務段、縣府交通工務處都說，台中市事件發生後，對於新增路燈等基座螺栓外露長度，會要求不能過長，但沒有明確文字規範。苗栗工務段則以凸出螺帽4至5螺紋為準。

受傷婦人臉部直接撞到路燈基座的凸出物，頭破血流。（圖由民眾提供）

10年前肇禍燈柱基座螺栓。（資料照）

受傷婦人認為政府迄今未對路燈、交通號誌等基座螺栓有明確防護規範，在「公共政策網路參與平臺」提案尋求連署。（擷取自公共政策網路參與平臺網站）

