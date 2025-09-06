為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    街頭藝人演出長者嫌吵斥責中斷 業者：糾紛已解決；文化局盼理性溝通

    位於新莊的宏匯廣場外生活舞台，5月間曾有街頭藝人演出時，遭民眾抗議而中斷。（民眾提供）

    位於新莊的宏匯廣場外生活舞台，5月間曾有街頭藝人演出時，遭民眾抗議而中斷。（民眾提供）

    2025/09/06 17:24

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊宏匯廣場今年5月曾發生一起街頭藝人在廣場演出時，遭情緒激動民眾喝斥要求停止的糾紛，台上藝人當時受到驚嚇暫停演出，宏匯廣場也希望息事寧人，指糾紛已經解決。文化局則表示，希望在尊重街頭藝人創作與維護公共安寧間取得平衡，未來將持續與場地管理單位合作加強協調，呼籲民眾以理性方式溝通，共同營造友善空間。

    近期有民眾將今年5月拍攝的影片放在IG限動，畫面中一名街頭藝人在新北市新莊宏匯廣場的生活舞台表演音樂，台下不少民眾聆賞，突然被人大聲喝止「吵什麼吵」、「可不可以安靜5分鐘」，原來是一對阿伯、阿嬤，似乎受到音樂影響，阿嬤捂著身朵顯得很不舒服，阿伯情急下對藝人大聲喝斥。

    當下台上藝人也受到驚嚇，音樂中斷，台下聽眾紛紛回頭張望看看發生何事，藝人被打斷後平靜回應，「不好意思，那我現在不唱了」，但也無奈強調，希望大家不要用極端的方式大聲喝斥，這樣會影響到表演和其他觀眾。不料老翁聽到後情緒更激動喊叫「我錯了嗎？這是強迫中獎」一旁有觀眾不以為然，勸說老翁「不想聽可以不要待在這邊」，並提醒如此大吼大叫，會影響其他正在欣賞表演的觀眾，阿嬤則嗆聲「叫你們主管出來講，我有消費，憑什麼要我們安靜！」隨即向宏匯廣場投訴。

    事後，宏匯廣場人員盼表演者忍忍，「你還太年輕，處事態度不夠成熟」，宏匯廣場回應，事件已落幕4個多月，當日因音量問題造成誤會，服務人員已介入處理，未衍生衝突，鼓勵藝人在未來表演時兼顧觀眾感受，提升觀賞體驗。

