為250萬債款逼簽千萬本票 屏東暴力討債集團12人被逮

犯嫌再度前往蔡男住處討債時，警方一舉逮捕12人。（警方提供）

2025/09/06 17:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣主嫌鄒姓男子等12人，因蔡姓被害人積欠鄒氏兄弟250萬元債款，4日晚間持刀脅迫蔡男簽下1000萬元本票，並施以暴力。蔡男昨（5日）中午報案，潮州警分局成立專案小組，報請檢察官指揮，當天犯嫌再度前往蔡男住處討債時，警方一舉逮捕12人，並查扣摺疊刀、本票及現金保管單等證物。

蔡男與鄒嫌4日深夜相約在屏東里港鄉堤防旁談判，卻遭鄒嫌等人持刀強押至九如鄉某超商，逼迫簽下本票，並對其拳腳相向。蔡男脫困後立即報案，警方獲報後兵分多路，展開地毯式追查，迅速鎖定犯嫌行蹤。5日下午，當鄒嫌等人闖入蔡男位於潮州鎮的住處，企圖繼續討債，埋伏已久的警方果斷出擊，當場壓制全數犯嫌，成功瓦解該暴力討債集團。

潮州警分局表示，本案12名犯嫌將依恐嚇取財、強制、傷害等罪嫌移送法辦。分局長強調，警方對暴力討債等不法行徑絕不姑息，並呼籲民眾若遇債務糾紛，應循合法管道解決，切勿以身試法，否則必將面臨法律嚴懲。

警方查扣摺疊刀。（警方提供）

主嫌鄒姓男子等12人，4日晚間持刀脅迫蔡男簽下1000萬元本票。（警方提供）

