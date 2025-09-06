點火前突醒悟！連喊3次「快跑」助2室友逃生 台中男獲減刑

陳男縱火前連喊三次「快跑」，2室友得以逃生。法院給予陳男減刑。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名陳姓男子，因為工作不順、情緒低落，竟然做出驚人舉動，放火燒掉自己租屋處！不過，就在他點火之前，還大喊三聲「快跑！」，這一舉動意外成了兩名室友逃命的關鍵，也成了法院判刑時給予減刑的理由。

事件發生在2021年2月15日，地點在台中某處透天厝，當時陳男和兩名朋友同住，工作不順遂的他心情鬱悶，當天一時想不開，竟跑到一樓廚房，把瓦斯桶軟管拔掉，任由天然氣大量外洩，手裡還準備好了打火機。

不過，就在點燃前幾秒鐘，他忽然想到同屋還有兩名室友正在午睡，於是他大喊三聲：「快跑！快跑！快跑！」聲音把室友驚醒，兩人馬上逃出門外，下一秒，廚房內「轟」一聲火光竄出，火勢瞬間吞沒廚房、浴室，連旁邊臥室也被波及。

陳男則在引燃後被燒傷，連滾帶爬逃到馬路上，幸好消防人員及時趕到控制火勢，未延燒到整棟建築，也沒有波及其他住戶，整起事件，除了陳男本人受傷，沒有人員死亡或嚴重傷害。

檢警調查發現，陳男放火動機並不是要害人，而是因為對人生失意、絕望，但在關鍵時刻，還是保留了一絲清醒，提醒室友快逃，兩名室友也證實，確實是因為聽到他的喊聲才逃過一劫。

台中地院審理時指出，考量陳男在點火前大喊「快跑」顯示出悔悟，避免釀成重大傷亡，且他事後坦承犯行，面對自身過錯沒有推諉，依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑後，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，判他有期徒刑2年4個月，全案仍可上訴。

