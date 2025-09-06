為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自稱「督察」還亂查個資 台南首開除「雷包」交通助理員

    台南交通助理員上路3個月傳出亂象！一名候補交通助理員冒充「督察」、還查詢民眾個資，遭交大火速資遣，成首例被汰除人員。交大強調，個案不代表制度失敗，呼籲外界勿以偏概全。（警方提供）

    台南交通助理員上路3個月傳出亂象！一名候補交通助理員冒充「督察」、還查詢民眾個資，遭交大火速資遣，成首例被汰除人員。交大強調，個案不代表制度失敗，呼籲外界勿以偏概全。（警方提供）

    2025/09/06 18:54

    〔記者王捷／台南報導〕台南交通助理員才上路3個月，就傳出候補人員冒充「交通警察督察」、不當查詢個資等行為，被南警交通大隊認定不適任資遣。交大強調，這是個案，希望大眾不要以偏概全，其他交通助理員仍能協助警方維護交通。

    交通助理員自6月起投入取締違規停車勤務，首批招考時，有候補3人，有正取2名助理員因為覺得工作壓力大自行離職，這名被汰除的候補第3人，上任不到一個月，就因行為不當遭淘汰。

    依規定，助理員只能依「道路交通管理處罰條例」第55條，針對無人在場的違停車輛開單，設計目的是分擔警方勤務壓力、降低衝突。但該名助理員卻常選擇駕駛仍在場時舉發，挑起衝突後再丟給員警處理，自己先離開。當民眾質疑其身分時，他甚至自稱「交通警察督察」，引發反感。

    所長曾當面提醒，有人在場的違規停車，交通助理員沒有被授權舉發，且遇到有人在場，要先發出警告才能開單，如果不能應付就交給員警接手，但他卻以「駕駛已經下車買小吃」、已經閃警示燈就是警告，挑起民眾衝突、增加警方勤務，完全背離設計初衷。

    更嚴重的是，不適任助理員還2度利用系統不當查詢民眾個資，第一次已遭嚴厲警告，沒多久又再犯，派出所擔心可能成為風紀隱憂，向交通大隊建議汰除，最終決議資遣。

    交通大隊表示，台南市民普遍支持警方積極取締違停，助理員制度正是為了分擔警力、減輕市民負擔。雖然個案行為不當，但不代表制度有問題，未來若需補員，將於明年招考，並加強教育訓練，避免類似情況重演。

    熱門推播