不滿未把關食材砸了妹妹的店招 哥哥被依社維法裁罰

台南小店賣咖哩飯兼賣麻油雞、各國菜餚，65歲胞兄不滿女老闆妹妹未嚴格把關食材品質，前天情緒失控下砸了店招。（民眾提供）

〔記者王捷／台南報導〕賣佛蒙特咖哩又賣麻油雞，小店的女老闆常被65歲胞兄嘴上「砸招牌」，4日晚間兩人又因食材不新鮮口角，胞兄憤拿翹棍砸招牌。警方指出，女老闆不願提告，已依社會秩序維護法裁罰。

這家小店在當地營業多年，不管日式丼飯還是韓式泡菜，炒泡麵、鍋燒意麵還是牛肉麵通通有，菜單密密麻麻數十種選項，都是女老闆一手包辦，滿足經濟能力有限、年紀大的消費對各國菜餚的好奇。

但她獨力顧攤，既要下廚烹煮，又得服務顧客，常忙得不可開交，難以兼顧進貨與品質控管，胞兄偶爾到店裡幫忙，不滿妹妹長期未嚴格把關食材品質，女老闆反駁，小店也要賺錢，成本也要兼顧，食材雖然不算上乘，但反映在親民售價上，薄利多銷仍受到老顧客支持。

胞兄雖非實際經營者，但對妹妹的經營早有意見，認為食材應更講究，未能體會妹妹在成本壓力與經濟條件下的苦衷，加上近期因家中兒、媳相繼生病，心情低落，壓力累積下，4日晚間兩人再度因食材新鮮度問題起爭執，情緒一時失控砸了妹妹店的招牌。

警方表示，獲報後立即趕往現場，當場制止並通知涉案男子到案說明。全案依社會秩序維護法第63條、第90條送交裁處，後續將依法處理。警方強調，家庭矛盾不應波及公共秩序，將持續加強轄區巡邏，維護社會治安，避免類似事件影響民眾生活。

