    社會

    自家田裡放捕獸夾防山豬 哪知卻捕到五歲孫

    新北市萬里區磺溪路田間，今天下午2時許發生5歲男童誤踩阿公裝設的捕獸夾，還好僅受輕傷。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區磺溪路田間，今天下午2時許發生5歲男童誤踩阿公裝設的捕獸夾，還好僅受輕傷。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/06 15:57

    〔記者林嘉東、盧賢秀／新北報導〕新北市萬里區磺溪路今天午後發生1 起5歲男童誤踩自家捕獸夾，右腳踝被夾住，動彈不得意外；還好男童脫困後，還能站立，腳趾頭也還能動，僅受皮肉傷。

    今天下午2時許，新北市消防局獲報萬里區磺溪路發生，1名 5歲的鄭姓男童在自家田裡玩耍時，右腳不慎踩到自家裝設的繩索型捕獸夾，當場坐地不起。

    警消初步了解，夾到男童的捕獸夾是男童的阿公裝設的，主要是為了補闖入田裡，破壞農作物的山豬，想不到下午男童跟著父親與阿嬤到田裡工作時，男童不小心踩到阿公裝的捕獸夾，痛到嚎啕大哭。

    消防局獲報趕抵，一邊安撫，一邊利用破壞工具剪斷繩索，消防員在剪斷繩索時，發現捕獸夾是夾到男童的腳踝，但並未流血，男童的腳趾頭也還動，再剪斷繩索後，男童的腳踝有紅腫、勒痕等傷，男童還能自行站立，家屬表示先觀察一段時間後，再決定是否帶男童就醫。

    新北市萬里區磺溪路田間，今天下午2時許發生5歲男童誤踩自家捕獸夾，右腳踝被夾住，動彈不得，新北市消防局利用破壞工具剪開，還好男童腳踝僅受皮肉傷。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區磺溪路田間，今天下午2時許發生5歲男童誤踩自家捕獸夾，右腳踝被夾住，動彈不得，新北市消防局利用破壞工具剪開，還好男童腳踝僅受皮肉傷。（記者林嘉東翻攝）

    請長官協助打馬賽克 新北市萬里區磺溪路田間，今天下午2時許發生5歲男童誤踩自家捕獸夾，右腳踝被夾住，動彈不得，新北市消防局利用破壞工具剪開後，男童右腳踝僅受皮肉傷，還能站立。（記者林嘉東翻攝）

    請長官協助打馬賽克 新北市萬里區磺溪路田間，今天下午2時許發生5歲男童誤踩自家捕獸夾，右腳踝被夾住，動彈不得，新北市消防局利用破壞工具剪開後，男童右腳踝僅受皮肉傷，還能站立。（記者林嘉東翻攝）

    圖
    圖
