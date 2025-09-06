為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中元驚魂! 台中轎車突失控撞普度棚架 外送員也遭殃

    轎車不明原因撞上中元普度棚架。（民眾提供）

    轎車不明原因撞上中元普度棚架。（民眾提供）

    2025/09/06 16:24

    〔記者許國楨／台中報導〕今天是農曆七月半中元節，中午12時許，台中市大里區中山路36巷前，劉男駕駛馬自達轎車不明原因失控，撞向路邊女外送員，還波及路普度用的棚架，場面一度混亂，所幸僅一人輕傷。

    經查，61歲劉男當時開車沿中山路往中興路1段方向行駛，行經事發社區大樓前時突然失控，撞上29歲莊姓女騎士，外送員莊女完成送餐，準備騎機車離開時，卻被突如其來的車禍波及，當場噴飛造成腿部受傷，所幸送醫後無大礙。

    巧的是，事發地點社區搭棚準備普度，桌上供品尚未擺滿，這一撞不僅嚇壞現場住戶，也讓人忍不住直呼：「難不成是開車趕著來跟好兄弟搶供品？」、「好兄弟還沒開動，人類先撞上！」所幸普度尚未開始，人潮還未聚攏，否則不堪設想。

    警方趕抵對劉男酒測，確認並無酒駕，劉男向警方表示，自己並不清楚為何會撞上，不排除是恍神釀禍，詳細肇因仍待進一步鑑定，警方呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。

    女外送員機車也被波及。（民眾提供）

    女外送員機車也被波及。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播