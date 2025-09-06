中元驚魂! 台中轎車突失控撞普度棚架 外送員也遭殃

轎車不明原因撞上中元普度棚架。（民眾提供）

2025/09/06 16:24

〔記者許國楨／台中報導〕今天是農曆七月半中元節，中午12時許，台中市大里區中山路36巷前，劉男駕駛馬自達轎車不明原因失控，撞向路邊女外送員，還波及路普度用的棚架，場面一度混亂，所幸僅一人輕傷。

經查，61歲劉男當時開車沿中山路往中興路1段方向行駛，行經事發社區大樓前時突然失控，撞上29歲莊姓女騎士，外送員莊女完成送餐，準備騎機車離開時，卻被突如其來的車禍波及，當場噴飛造成腿部受傷，所幸送醫後無大礙。

請繼續往下閱讀...

巧的是，事發地點社區搭棚準備普度，桌上供品尚未擺滿，這一撞不僅嚇壞現場住戶，也讓人忍不住直呼：「難不成是開車趕著來跟好兄弟搶供品？」、「好兄弟還沒開動，人類先撞上！」所幸普度尚未開始，人潮還未聚攏，否則不堪設想。

警方趕抵對劉男酒測，確認並無酒駕，劉男向警方表示，自己並不清楚為何會撞上，不排除是恍神釀禍，詳細肇因仍待進一步鑑定，警方呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。

女外送員機車也被波及。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法