為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    失聯「勝隆61號」船長報平安！ 雷擊設備受損、借日船電話聯繫家屬

    勝隆61號船長報平安。（漁業署提供）

    勝隆61號船長報平安。（漁業署提供）

    2025/09/06 15:13

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕東港籍漁船「勝隆61號」9月4日在西太平洋公海失聯。6日下午，家屬傳來好消息，船長透過一艘日本籍漁船的衛星電話聯繫報平安，據東港區漁會轉述，該船因雷擊導致設備損壞，失去聯繫，船長判斷朝台灣方向返航，途中幸遇日本漁船，借用電話向家屬確認安全，家屬懸著的心終於放下。

    「勝隆61號」最後船位在北緯15度44.24分、東經157度15.42分，距關島東北方約740浬。漁業署表示，該船7月11日自東港出海，9月4日13時18分船位回報器斷訊，衛星電話失聯，9月5日發出遇險訊號。船上共11人，包括1名台籍船長及10名印尼籍船員。立法委員徐富癸第一時間要求漁業署啟動跨部會搜救，協調日本、關島等國際資源。

    東港區漁會表示，家屬最新回報，船長透露雷擊造成設備故障，導致無法通訊，後自行決定返航，途中巧遇日本漁船，得以聯繫。漁業署表示，將持續協調海巡署及附近漁船確認船隻位置，並與外交部聯繫，確保後續救援順利。徐富癸強調，漁民安全第一，將持續追蹤進度，盼人船早日平安返港。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播