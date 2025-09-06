失聯「勝隆61號」船長報平安！ 雷擊設備受損、借日船電話聯繫家屬

勝隆61號船長報平安。（漁業署提供）

2025/09/06 15:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕東港籍漁船「勝隆61號」9月4日在西太平洋公海失聯。6日下午，家屬傳來好消息，船長透過一艘日本籍漁船的衛星電話聯繫報平安，據東港區漁會轉述，該船因雷擊導致設備損壞，失去聯繫，船長判斷朝台灣方向返航，途中幸遇日本漁船，借用電話向家屬確認安全，家屬懸著的心終於放下。

「勝隆61號」最後船位在北緯15度44.24分、東經157度15.42分，距關島東北方約740浬。漁業署表示，該船7月11日自東港出海，9月4日13時18分船位回報器斷訊，衛星電話失聯，9月5日發出遇險訊號。船上共11人，包括1名台籍船長及10名印尼籍船員。立法委員徐富癸第一時間要求漁業署啟動跨部會搜救，協調日本、關島等國際資源。

東港區漁會表示，家屬最新回報，船長透露雷擊造成設備故障，導致無法通訊，後自行決定返航，途中巧遇日本漁船，得以聯繫。漁業署表示，將持續協調海巡署及附近漁船確認船隻位置，並與外交部聯繫，確保後續救援順利。徐富癸強調，漁民安全第一，將持續追蹤進度，盼人船早日平安返港。

