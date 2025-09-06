如同沙灘撿海星故事 林信雄 : 警察只要不灰心 不會徒勞無功

基隆市警察局長林信雄（記者林嘉東攝）

2025/09/06 15:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕

「人生不一定要造個金字塔、或蓋條萬里長城，才叫有意義」，基隆市警察局長林信雄發現基層同仁失去熱情，找不到工作價值時，就會分享小男孩在西班牙沙灘上撿拾海星的小故事，期勉他們：「警察的價值其實蘊藏在每一個人的生活中，警察可以讓每個人都可以安居樂業，價值就在這裡。」

西班牙著名沙灘夕陽下遊客熙來攘往，有個約10歲大的小男孩，不斷彎腰撿起被海浪沖上岸的海星丟回海中，無論男孩怎麼撿，仍不斷有海星被沖上岸；一對夫妻見狀上前勸男孩「你這樣做徒勞無功，也改變不了什麼，海浪還是會把海星沖上岸」；男孩拿著要丟回海中的海星告訴這對夫妻，「我知道可能改變不了什麼，但海星被他重新丟回海裡，就有重新活著的機會，它不會被衝上岸，它的命運從此改變，它會有新的生命、新的生活。」

林信雄在開會時，或在走訪派出所與員警閒聊時，常會分享一些他在書上、雜誌上看到的小故事，鼓舞基層同仁；男孩在沙灘撿海星的故事，是他常分享的故事之一。

「小故事發人深省，有的甚至會深深影響人一輩子」林信雄說，警察掃蕩毒品、偵破竊盜案件無數，但毒品、竊盜案還是不斷發生，基層同仁做久了，常會覺得無奈、失去熱情、或感到麻木，感嘆怎麼做都還是一樣，好像沒有改變什麼，但他常鼓勵基層同仁，「當我們能把歹徒抓起來，這些人不會再去危害其他人，就可以保護到善良百姓。」

林信雄進一步指出，他去年還在當刑事局副局長參加少年輔導課程時，也分享男孩撿海星的故事，現在很多偏差少年，年輕時走錯路，如果來得及在他走偏時，及時拉他一把，導正他的偏差習性、改變他，就有機會改變他未來人生，就如男孩撿海星的故事一樣，讓偏差少年有重新獲得新生的機會，或許人生就因此不一樣，所以警察工作跟撿海星的男孩一樣，只要不要灰心，其實做每件事都有它的意義與價值，都在改變這個世界。

林信雄強調，警察看起來好像常在做徒勞無功的事情，每天犯罪還是一直在發生，在每一次多阻擋一次新的犯罪發生，挽救偏差少年，每次交通違規取締，都可能提醒受罰民眾提高警覺，避免掉發生更大的交通事故，所以警察不能小看自己的作用，因為你每天都在改變這世界。

林信雄認為，警察工作的成就不是破大案，小案件也是，警員站崗疏導車流時，把交通秩序引導好，維持交通秩序順暢，讓趕路的人車都能平安、準時抵達他們要去的地方，有的可能是急著去接小孩，趕去醫院探視親人，甚至見病危親人最後一面，警察若能維持交通順暢，讓每個人都能平安、舒適的抵達他們想去的地方，警察的價值就潛藏在裡面，但基層同仁常以為要破大案，人生才有成就感，其實這些都是成就；警察每天所做的看起來微不足道，或特別有價值，但這些生活上的點點滴滴對每個民眾來說都是彌足珍貴的幸福。

