女子欲匯140萬元到香港 員警阻詐發現是車手匯款

楊姓女子欲匯款到香港，員警詢問後才發現楊女竟然是車手，除將楊女逮捕依法將其移送偵辦外，全案將擴大溯源追查其幕後集團。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/09/06 15:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕52歲楊姓女子昨傍晚到郵局匯款到香港，行員擔心是詐騙通知警方前來，未料員警發現楊女前後說法不一，加上帳戶資金異常，詢問後才發現楊女竟然是車手，警方除將楊女逮捕依法將其移送偵辦外，全案將擴大溯源追查其幕後集團。

桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所勤務台於昨下午1點50分接獲轄內金融機構報案，指稱有民眾疑似遭詐騙，準備匯出鉅額款項，請員警到場協助勸導，員警到場發現楊女準備從帳戶轉帳140萬元至香港某外籍人士帳戶。

員警詢問時，楊女表示140萬元是陳姓友人返還借款，但在員警追問下，楊女竟然不知道陳姓友人聯絡資料，員警詢問香港帳戶是誰所有，楊女表示，那是她先生（蘇）帳戶，員警卻發現資料完全不對，員警隨後與行員進行金流查核，發現楊女帳戶有多筆異常資金往來。

員警經詳細詢問，原來楊女是詐騙集團車手，至於140萬元是被害人遭詐騙集團以「假交友真詐騙」手法詐騙匯入楊女帳戶，楊女負責將錢轉匯至其他帳戶，沒想到被行員、員警當場識破。

