台中翁「接小學孩子放學」15小時還沒回家 警助返家聞實情鼻酸

員警護送施姓老翁（右）返家。（民眾提供）

2025/09/06 15:32

〔記者許國楨／台中報導〕「孩子念書，怎麼這麼晚還沒回家，我要來接小學孩子放學……」台中市80歲施姓老翁，近日在龍井區一處社區大樓前被警方尋獲時焦急地喊，令人鼻酸的是，他口中「小學孩子」其實早已成年，原來施翁疑失智以為得接小孩，獨自從西區一路跨區走到龍井區，徘徊近15個小時，讓老伴急得團團轉。

事件發生在4日凌晨，烏日分局龍井分駐所員警廖唯喬、黃瓊云當時接獲通報，指出有長者在社區外徘徊，警方趕抵時，看見施翁臉上滿是疲憊，腳步也已虛弱無力，雖然對時間與地點完全混亂，但幸好他仍能說出自己的姓名，員警隨即查證，確認他正是稍早在南區報案協尋的失蹤人口。

原來，施妻當天上午陪丈夫到西區診所看診，一轉身卻發現人不見了，焦急之下立刻報警協尋，直到深夜才得知老伴竟徒步跨區十多公里，誤以為自己要接孩子放學。

考量到施妻年事已高，警方不忍再讓她半夜外出，決定親自護送施翁返家，當警車抵達南區住處時，施妻早已在門口等候，看到丈夫平安無事眼眶泛紅，不斷向員警道謝直說：「幸好沒有出事，這顆心中的大石，終於放下了。」

而在得知丈夫口中要接的小學生其實早已長大成人時，妻子也忍不住流下眼淚，這份錯位的關愛，令人感到心疼又鼻酸，警方事後也幽默地對施翁叮嚀：「別再獨自跑到龍井玩了，現在天快亮，雞都要叫了，該休息啦！」一句暖心提醒，讓緊繃的氣氛稍稍化解。

施翁徒步跨區15小時要接小孩。（民眾提供）

