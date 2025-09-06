為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「台灣里」惡性倒閉涉洗錢84億 實際負責人簡坤松列外逃通緝犯

    2025/09/06 14:50

    〔記者林嘉東／台北報導〕在台經營20多年的第三方支付平台「台灣里」，日前無預警停止服務，疑惡性倒閉。高雄地檢署今年6月搜索約談後將46歲平台負責人黃柏菖等6人聲押禁見，但公司實際負責人簡坤松早在案發前潛逃，法務部調查局查出簡男已潛逃出境，今（6日）將他列入「外逃通緝犯」專刊追緝名單，公布資料呼籲民眾檢舉。

    調查局發布通緝專刊中指出，台灣里國際有限公司實際負責人簡坤松自2023年起，成立85家人頭公司做為該公司特約店家，經由介接第三方以該公司第三方支付代理收款名義，收受非法博弈業者入金及其他來源款項，先行撥付至人頭公司帳戶後，再領出現金交付詐欺集團或博弈業者，以掩飾及隱匿不法金流流向，統計自2023年3月至今5月間，洗錢金額達台幣84億餘元。

    高雄地檢署6月3日指揮調查局南部機動工作站、高雄市調查處及高市警方，前往高雄、台北、屏東等12處執行搜索，拘提黃男等14人到案，複訊後認為黃男等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪嫌疑重大，法官裁定6人收押偵辦。雄檢指出，黃男涉以合法第三方支付公司為掩護，利用人頭公司收受不法集團與來源不明的資金，將逾50億元黑錢洗白。

    台灣里資本額8000萬元，2001年起提供代收代付服務，主打信用卡、ATM、超商取貨、超商條碼代碼收款等線上代收款服務。調查局查出，公司實際負責人54歲的簡坤松可能在高雄地檢署搜索6月3日前即潛逃至中國澳門，雄檢6月18日發布通緝。

