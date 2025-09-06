婦人消費不成反騷擾店家 見警上門揚言「告上國際法庭」

婦人與店家對峙。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/06 14:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕1名婦人昨日前往北市士林中正路上一家知名髮廊想消費，疑因不耐久候和精神不穩定，期間不斷言詞騷擾其他客人，又推撞髮型設計師，店方報警求助，但女子見警上門怒氣值更飆升，揚言要「把警察告上國際法庭」。最終各方以互不提告暫且收場。

據張姓店長表示，這名婦人是昨日下午在未預約的情況下前來消費，但她指定的髮型設計師當時正在服務其他客人，請對方稍待，沒料到引起婦人不滿，不時言詞怒罵騷擾客人，甚至一度故意推撞設計師。

這名年約40多歲的婦人動作讓店家覺得過分，同時為保護髮型設計師安全，於是決定拒絕提供任何消費服務，結果引爆對方怒氣值，店家只得向警方報案要求到場處理。

不料，士林分局文林派出所兩名員警到場後，詢問雙方是否要和解或各自提告，這名婦人疑似精神狀況開始出現不穩定，竟將矛頭轉向警察，揚言「把你們告上國際法庭」。一時間讓警方也覺得無奈。

最終，在警方努力勸解下，髮廊老闆為免日後再有紛擾，也不願再提供任何消費服務，主動退還對方約千元的會員費，這名女子也不再與店家對峙，離開現場，雙方均無提出告訴。

