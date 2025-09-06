走私中國淘汰基地台發簡訊詐騙 NCC示警：關掉2G相容功能

NCC提醒，要關掉手機的2G相容功能。（NCC提供）

2025/09/06 14:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕詐騙集團走私中國已淘汰的2G基地台，偽冒政府機關名義發送詐騙簡訊。國家通訊傳播委員會今天（6日）示警，最好關閉手機相容2G網路的功能，避免接收到詐騙集團的假冒簡訊。

NCC主秘黃文哲表示，今年上半年就有詐騙集團開著發財車、搭載從中國淘汰並走私來台的2G行動基地台，到處繞來繞去並發射2G訊號，「雖然現在台灣只有4G、5G訊號，但若民眾有開啟手機網路向下相容功能，就會收到2G訊號」。

NCC也提醒，民眾若前往僅有2G通信網路國家或地區例如非洲、拉丁美洲及亞洲部分國家，若需要語音通話時請手動開啟手機2G功能（預設為關閉），但要記得在回台灣之後手動關閉2G功能，來避免手機自動連上詐騙集團使用的假2G基地台而受害。

NCC說明，為避免民眾被詐騙，已要求手機廠商在國內販賣的手機，應在今年底前具備「手動開啟、關閉」2G功能，並預設為關閉。這不包括廠商已停止技術支援的老舊手機。

黃文哲表示，現在海關都在注意有無類似疑似的中國來的貨物並攔截，但若是詐騙集團從海上偷渡載來台灣的就很難防，甚至分拆零件並一一偷渡來台組裝，這種狀況防不勝防。

NCC指出，我國在2022年6月30日停止2G基地台訊號，但國內有不法人士透過假2G基地台誘使民眾手機與其自動連線，接收詐騙訊息。再次提醒民眾，若手機出現可疑訊息時，應提高警覺，勿提供個資及銀行帳戶，以免遭竊取財物。#

