「坐地哭鬧」婦人松機行李超重拒付款 稱回福州帶「救命藥」

民眾目擊婦人鬧事錄製影片後上傳，隨後在社群平台之間瘋傳引發網友議論。（翻攝自爆料公社、本報合成）

2025/09/06 15:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名70多歲婦人近日於松山機場辦理登機手續，其行李超重須支付3600元，卻稱身上僅有1500元無法付款，婦人表明她要回福州探親並準備開刀，李行中有「救命藥」，地勤堅稱須依規定處理行李，婦人隨後坐地大聲哭鬧，有民眾目擊婦人鬧事錄製影片後上傳，影像隨後在社群平台之間瘋傳引發網友議論。

綜合媒體報導，據社群平台轉傳公開影片 顯示，這名婦人3日赴松山機場搭乘前往中國福州班機，櫃檯辦理登機手續、托運行李時，地勤人員發現行李過重，依照規定須支付3600元，但婦人稱自己身上只有1500元，行李是朋友的、箱子底下有救命藥，「拜託、拜託、飛機已經快開」，地勤說「東西是你朋友的，那你朋友要付錢阿，是你朋友為什麼連絡不到？」婦人回說「我忘記他的手機號碼、方便一下、飛機快開了......行李下面是救命的藥」，但地勤人員堅持須依照規定繳費，地勤人員建議將物品放置機場置物櫃，待回來再取。

婦人不願接受地勤人員建議且愈講愈大聲，最終引來航警上前勸說婦人繳交3600元，婦人辯稱沒有足夠錢、還稱「我現在沒有、我之後再給」，航警回說：「這是你的問題，不是航空公司的問題」，婦人持續跳針，最後情緒失控、坐地哭喊「哪有這樣子的，我頭好痛啊、怎麼這樣子阿」，行徑令人詫異。

據《TVBS》新聞報導，航空警察局台北分局第三股長江榮仁表示，考量婦人70歲左右，因病準備回去就醫，一時也連絡不到家人，身上帶的現金不夠，且登機起飛在即，基於為民服務的精神，暫時幫她保管超重行李。最終，婦人拖著未超重的行李箱順利登機。

不少網友轉傳影片，有網友痛斥「我一點都不想台灣的空氣充斥著這樣的氛圍，我承認我沒有如此的大度，她拿著健保的藥，說要回中國去救命，行李超重要繳3600元她說沒錢，就這樣鬧機場，再說一遍，我無法接受台灣變這樣，你呢？」、「誰要跟這種人一家親？你要你自己去」，作家孟買春秋酸說「完全就是撒野」。

