車手超商「作美勞」露餡！ 警「一箭雙鵰」逮2人

新北市警蘆洲分局員警超商巡簽，發現一名車手在超商內作美勞，製作偽造合約書、工作證，當場逮獲。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/06 14:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市員警巡邏超商，發現一名男子在超商內「作美勞」，剪裁「工作證」及「合約書」，員警一眼認出詐團「假投資」老梗，盤查逮獲「美勞車手」，再帶他到3公里外逮到另名上游車手，搜出被害人剛被騙的近20萬元贓款，兩名車手雖不認識，但剛好都是油漆工，警方將兩人送辦，續追幕後集團。

蘆洲警分局集賢派出所5日下午2時許巡邏途經蘆洲區信義路，發現一名男子在超商休息區內裁剪「合約書」及印有大頭照的「工作證」，員警察覺有異上前盤查；42歲莊姓男子承認在「抖音」應徵工作，自稱「李主管」送圖檔要他到超商影印及剪裁，等候下一步指示，但被眼尖員警發現。

員警一看合約書印上「宜合國際股份有限公司」，顯然是詐團假投資伎倆，隨後員警循線到蘆洲區重陽街另間超商門口，鎖定另名車手，這名楊姓車手剛從被害人住處得手20萬元，搭計程車離開，員警掌握一路跟監到3公里外三重區中正北路，當場攔車逮人。

警方將59歲楊嫌帶下車後，在他袋子內搜出千元現鈔，清點後金額約19萬5000元，另搜出偽造工作證、犯案手機等證物；楊嫌承認上網應徵車手，從雲林搭高鐵北上犯案，先到蘆洲向陳姓婦人收款20萬元後，上游要他到超商拿1000元給同夥當車馬費，再聽從指示行動。

據了解，52歲陳姓婦人8月底於臉書點擊詐騙集團廣告後，誤入「昱瑞靜妍財商應用班」假投資群組，群組中老師也教學如何趁台灣關稅受影響獲利，陳婦禁不起誘惑，2日跟對方約在蘆洲住家社區面交20萬元，詐團派出59歲楊姓車手假扮投資專員取款，交給陳婦一張收據後就離開。

蘆洲警分局集賢派出所警員何正宇及陳奎佑巡簽超商時，機警發現42歲莊男於超商「作美勞」可疑，盤查確認他是詐騙車手後，再循線逮到集團楊姓車手，順利保住婦人的血汗錢；巧合的是，這兩名車手職業都是油漆工，員警懷疑2人另涉多起其他面交詐騙，除依加重詐欺及洗錢法等罪移送，續追其餘犯行。

新北市警蘆洲分局員警發現一名車手在超商製作偽造合約書。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警蘆洲分局員警發現一名車手在超商內作美勞，製作工作證。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警蘆洲分局員警逮獲車手，起出贓款。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警方循線查出另一名同夥車手，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

