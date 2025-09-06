「拍寶」萌登場士林分署創意宣導 提升防詐意識

士林分署首度推出行政執行署吉祥物「拍寶」手持放大鏡的小型Q版防詐「除錯章」療癒小物，吸引小朋友目光。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/06 13:22

〔記者林嘉東／台北報導〕「拍寶吉祥物好可愛啊！」法務部行政執行署士林分署今天上午在台北市大安森林公園設攤，透過有獎徵答及趣味性活動，宣導稅務知識與提升防詐意識，吸引民眾熱情參與。

士林分署今年首度推出行政執行署吉祥物「拍寶」，超萌的「拍寶」手持放大鏡的小型Q版防詐「除錯章」，除象徵執行同仁細緻調查、專業親和的態度，展現對執行程序一絲不苟、堅守公義的精神；除錯章底部印有「JUSTICE&LOVE」字樣，也寓意公義與關懷的核心價值，希望民眾更容易記住執行機關的公義、親民形象。

此外，士林分署還別出心裁放置「Q版拍寶打卡框」，吸引大、小朋友駐足拍照打卡，透過即時分享至社群平台，將反詐觀念與稅務宣導出去。

士林分署分署長吳廣莉表示，詐騙犯罪對個人與社會造成嚴重危害，動搖人與人間的信任基礎，士林分署將持續宣導防詐意識及技巧，依法納稅則是促進國家建設與社會發展的重要基石；士林分署也將持續推動多元化宣導活動，攜手各界守護民眾權益，共創和諧安全的社會環境。

士林分署與財政部台北國稅局今天上午9時在台北市大安森林公園舉辦「定向探索、雲端好森活」租稅宣導活動，活動現場設有多個主題攤位，士林分署特別規劃結合「反詐」與「稅務知識」的有獎徵答遊戲，帶領民眾辨識常見詐騙手法與防範技巧，提升防詐意識；同時融入稅務宣導，提醒人民依法繳納稅款的重要性，並發放宣導資料與精美小禮品，讓反詐與稅務觀念深植人心。

士林分署分署長吳廣莉（左2）熱情親切向民眾解說並發放小禮品，加深民眾對反詐與稅務的認知。（記者林嘉東翻攝）

士林分署活動中首次啟用了「Q版拍寶打卡框」，這項創新互動方式成功吸引大小朋友駐足拍照打卡。（記者林嘉東翻攝）

法務部行政執行署士林分署今天上午在台北市大安森林公園設攤，宣導稅務知識與反詐資訊，並透過多項有獎徵答及趣味性活動，吸引民眾熱情參與。（記者林嘉東翻攝）

