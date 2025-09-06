男子持毒駕車撞傷行人逃逸 嘉院判刑2年

嘉義地方法院。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕陳姓男子被控今年4月18日晚間，在嘉義市買完二級毒品依托咪酯煙彈後，開車行經嘉義縣民雄鄉正大路，撞倒沿著路邊行走的王姓男子，肇事後駕車逃逸，王男因此重傷昏迷。嘉義地院近日審結，依違反毒品危害防制條例、致人傷害而逃逸等罪，判決應執行2年有期徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男先在嘉義市鎮北宮與人面交購買依托咪酯煙彈後，將毒品放在車內，隨後開車沿嘉義縣民雄鄉北斗村正大路一段由南往北方向行駛，在事發地點右偏行車到路面邊緣外，撞上王姓男子，王男妻子現場目睹立即呼救，警方獲報循著陳男駕車逃逸方向追緝，在政大路一段與大學路一段路口將其逮獲，並搜出車上藏放的毒品4.949公克、電子煙吸食器、手機等證物。

承審法官認為，陳男駕車有過失，且導致王男頭部創傷併顱骨骨折併腦出血，意識昏迷，仍在加護病房使用呼吸器輔助治療重傷害，因避免員警查獲其持有毒品，肇事後駕車逃離現場，然審酌當天採集尿液未檢出毒品陽性反應，是因陳男在看手機，沒有注意車子偏離等情形，加上迄今沒有與被害家屬和解，判處應執行2年有期徒刑。

