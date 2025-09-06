為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    11家企業攜手加入「更生事業群」 更生人分享感謝更保

    法務部鄭銘謙表示，透過「更生事業群」，更生人不必獨自承受職場偏見，而能穩定就業、獲得收入，最終找到屬於自己的舞台，開展全新人生。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/06 12:53

    〔記者林嘉東／綜合報導〕更生人出監後謀職不易，「更生事業群」有助於建構更生人的職涯藍圖，在財團法人台灣更生保護會台東分會牽線下，吸引在娜路彎大酒店、台灣斯巴克公司、樘鈺營造公司、龍星旅館等等11家公司簽約加入「更生事業群」。法務部鄭銘謙表示，透過「更生事業群」，更生人不必獨自承受職場偏見，而能穩定就業、獲得收入，最終找到屬於自己的舞台，開展全新人生。

    為落實法務部柔性司法政策，財團法人臺灣更生保護會臺東分會日前在台東娜路彎大酒店舉辦「更生事業群」簽約典禮，共有娜路彎大酒店股份有限公司、台灣斯巴克環保工程股份有限公司、樘鈺營造有限公司、藝展室內裝修工程有限公司、龍星旅館有限公司、鄰家蒸餃、協聯企業社、中豪企業社、萬達洋行、美而廉藝品店及勝德五金行等11家企業代表參加，展現攜手支持更生人復歸的決心。

    鄭銘謙致詞時指出，柔性司法的精神，不只是法律上的寬容，更代表社會接納的溫度；透過「更生事業群」，更生人不必獨自承受職場偏見，而能穩定就業、獲得收入，最終找到屬於自己的舞台，開展全新人生。

    台灣更生保護會張斗輝董事長也強調，企業不是孤軍奮戰的冒險者，而是與更生保護會並肩同行的合作夥伴；「加入更生事業群，代表我們彼此信任、彼此支持。在這條路上，我們共同分擔風險，一同見證更生人的成長與蛻變。

    此外，成功就業的更生人阿吉也到場分享：「在牛排館煎牛排的過程中，我學會了專注與耐心。每一塊牛排都需要掌握火候，就像人生一樣，掌握住了，就能呈現出最好的樣貌。謝謝更生保護會一路陪伴，讓我重新找回自己的價值。」

    財團法人臺灣更生保護會臺東分會3日在台東娜路彎大酒店舉辦「更生事業群」簽約典禮，共有11家企業代表參加。（記者林嘉東翻攝）

