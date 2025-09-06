彰化「心靈咖啡館」賣假寶石！女子花419萬買8件「玻璃」慘被騙

楊女花419萬元買了8件沉香串珠和隕石，後來證實都是人造品，要求退錢。示意圖（資料照）

2025/09/06 12:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一間「心靈咖啡館」，除了賣咖啡外，店家還與賣沉香珠串和隕石等寶物的林性姊妹做起「品香會」，一名篤信佛法的楊女，因心情低落，被帶來這間咖啡店參加「品香會」，賣家聲稱所賣的寶物都是天然礦石，也經觀音佛祖加持，可以消災改運，結果楊女半年花419萬買了8件「寶物」，但拿到「台灣寶石學院暨鑑定所」鑑定，卻被認定為人造石或玻璃。楊女對賣家提告詐欺雖然敗訴，但他對林姓姊妹提出民事求償，法官認可鑑定結果，認為天然礦石與人造石價值有別，被告違反買賣契約，應退返419萬元給楊女。

判決書指出，楊女因人生變故、心情低落，希望尋求宗教的慰藉，便被「心靈咖啡館」老闆夫婦引薦參加店裡的「品香會」，一對賣主林姓姊妹帶來沉香串珠、隕石、牟尼珠，聲稱這些寶物都有觀世音菩薩降臨加持、可改善厄運，如要購買，需向心靈會館內所供奉的古佛擲筊杯，如經應允始得購買。楊女從2021年4月至10月間，花419萬元陸續購買8件寶物，其中最高價的紅色寶石要價108萬元，4件沉香串珠從49萬元至100萬元不等。

請繼續往下閱讀...

楊女被邀請加入賣家成立的LINE群組，因一名李女自覺買到「劣質品」而退出群組，李女向楊女透露，自己發現劣質品後要求賣家退還遭拒，她揚言提告，賣家才退還。楊女從此對寶物的力量也失去信心，便拿到「台灣寶石學院暨鑑定所」鑑定，結果顯示為「人造材料之玻璃合成物」。

楊女恍然大悟，認為「品香會」明明賣的是玻璃贗品充當真品，糊弄她係來自外太空之天然宇宙隕石或高貴沉香串珠，咖啡店老闆夫婦唐男、賴女在旁以「神蹟」等話術欺瞞，她因此受騙上當。

被告林姓姊妹否認詐騙或宗教斂財，她們說，一開始就強調「不附鑑定報告書」，原告也接受，並可帶回家鑑賞數月，期間也可更換商品，這是歡喜才作買賣，她們從未受脅迫原告購買，也未施行詐術，如今時隔許久，才來訴請退還買賣價金，她們無法接受。

法官表示，宗教、民俗信仰，本即有超越理性、科學之特質，無法以一般科學知識來判斷，更難以當今之科技加以實證，對於宗教儀式所產生之效果，亦往往取決於信徒之主觀判斷，本不能僅以信徒認為未產生預期效果，就認定信徒因此受騙。但被告所賣的物件，經鑑定結果為「沉香木」、「人造材料之玻璃」，顯然之前聲稱外太空礦石、珍貴沉香串珠有極大差別，原告主張解除買賣契約，並請求被告二人退還買賣價金，自有依據，判決陳姓姊妹應返還419萬元價金。

