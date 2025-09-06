與死神拔河！台中28歲男聚餐突癱軟 送醫迷路衝進派出所求救

警車一路閃燈疾駛到醫院，將原本需要8分鐘的車程硬是縮短成3分鐘。（警方提供）

2025/09/06 11:30

〔記者許國楨／台中報導〕農曆七月「鬼門開」，民間總說要特別小心，台中市28歲張姓男子竟真的「鬼門關前走一遭」，前晚他和表姐、友人聚餐到一半，卻突然面色蒼白、全身癱軟，甚至呼吸困難，親友嚇得手足無措，趕緊開車送醫，沒想到因路況不熟迷路，驚險程度就像與死神賽跑。

當晚車子行經烏日分局烏日派出所時，表姐情急之下立刻衝進去求助，看到警察宛如看見一線生機，所長楊明勳與員警許元貞、張世勳一眼就察覺情況不妙，只見張男癱坐在副駕駛座，呼吸急促，隨時可能昏迷，立即決定駕駛巡邏車開道護送。

當時警笛聲劃破夜空，警車一路閃燈疾駛，將原本需要8分鐘的車程硬是縮短成3分鐘，搶回寶貴黃金時間，在醫院急診室前警車剛停下，醫護人員隨即接手，張男立刻被送入搶救，經過治療後，幸好沒有大礙，家屬事後心有餘悸，直呼：「真的要感謝警察，沒有他們的開道，後果不敢想像！」

烏日分局長劉雲鵬則表示，警察的使命就是在危急時刻挺身而出，此次同仁的反應與判斷，展現了「與死神拔河」的專業與速度，但也提醒民眾，遇到突發疾病時，最好第一時間撥打119，讓救護車與專業人員出動，才能在送醫過程中提供適當急救與醫療支援。

