為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與死神拔河！台中28歲男聚餐突癱軟 送醫迷路衝進派出所求救

    警車一路閃燈疾駛到醫院，將原本需要8分鐘的車程硬是縮短成3分鐘。（警方提供）

    警車一路閃燈疾駛到醫院，將原本需要8分鐘的車程硬是縮短成3分鐘。（警方提供）

    2025/09/06 11:30

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆七月「鬼門開」，民間總說要特別小心，台中市28歲張姓男子竟真的「鬼門關前走一遭」，前晚他和表姐、友人聚餐到一半，卻突然面色蒼白、全身癱軟，甚至呼吸困難，親友嚇得手足無措，趕緊開車送醫，沒想到因路況不熟迷路，驚險程度就像與死神賽跑。

    當晚車子行經烏日分局烏日派出所時，表姐情急之下立刻衝進去求助，看到警察宛如看見一線生機，所長楊明勳與員警許元貞、張世勳一眼就察覺情況不妙，只見張男癱坐在副駕駛座，呼吸急促，隨時可能昏迷，立即決定駕駛巡邏車開道護送。

    當時警笛聲劃破夜空，警車一路閃燈疾駛，將原本需要8分鐘的車程硬是縮短成3分鐘，搶回寶貴黃金時間，在醫院急診室前警車剛停下，醫護人員隨即接手，張男立刻被送入搶救，經過治療後，幸好沒有大礙，家屬事後心有餘悸，直呼：「真的要感謝警察，沒有他們的開道，後果不敢想像！」

    烏日分局長劉雲鵬則表示，警察的使命就是在危急時刻挺身而出，此次同仁的反應與判斷，展現了「與死神拔河」的專業與速度，但也提醒民眾，遇到突發疾病時，最好第一時間撥打119，讓救護車與專業人員出動，才能在送醫過程中提供適當急救與醫療支援。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播