驚魂夜！男發酒瘋信義商圈攔車砸車 嚇壞女駕駛

男發酒瘋信義商圈攔車砸車，警方據報到場了解案情。（記者邱俊福翻攝）

2025/09/06 11:02

〔記者邱俊福／台北報導〕驚魂夜！1名穿著白襯衫的游姓男子，今天凌晨於北市信義商圈飲酒後，竟發酒瘋站在車道上，攔阻一輛行進中的白色轎車，直接敲打車窗，喝令蔡姓女駕駛下車，還踹車門，嗆說「你撞我啊」，莫名其妙的蔡女嚇得待在車內報警，不知如何是好，轄區北市警信義分局三張犁派出所據報趕抵，馬上將滿身酒味的游男帶回派出所保護管束，並將依毀損罪嫌偵辦。

警方表示，今天零時15分許，蔡女駕車行經北市松仁路95巷時，見43歲游男站在車道中間攔車，為免撞到對方只能停車，游男隨即上前拍打駕駛座車門，要求蔡女下車，見蔡女不予理會，竟還腳踹車門後，直接跑到車前，情緒激動嗆說：「你撞我啊」。

過往民眾見狀，紛紛停下腳步圍觀，想了解狀況，甚至有人錄下過程PO在網路社群，引發議論。轄區警方據報派員到場，經了解案情後，見游男因酒醉行為失控，有自傷傷人之虞，故先行將游男強行帶返派出所管束，俟游男情緒冷靜、清醒後解除管束，由友人護送離所返家。

至於被害人表示欲提出毀損告訴部分，後續引導至所報案，再行通知游男到案說明，依法偵辦。

男發酒瘋信義商圈攔車砸車，造成轎車凹陷毀損。（記者邱俊福翻攝）

