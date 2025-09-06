為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    酒駕撞破銀行門 不顧車牌掉落仍倒車逃逸

    酒駕車輛闖紅燈，一頭撞進銀行，肇逃後卻掉下車牌。（記者蔡淑媛翻攝）

    酒駕車輛闖紅燈，一頭撞進銀行，肇逃後卻掉下車牌。（記者蔡淑媛翻攝）

    2025/09/06 10:51

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市文心路二段一處銀行今天凌晨傳出巨響，驚醒附近民眾，以為有人搶銀行，一輛轎車闖紅燈疾速竟衝進銀行右側玻璃門破裂，騎樓停放的機車也被撞倒，沒想到肇事車輛竟倒車加速駛離，不過車牌卻掉下來，警方5小時後循線追緝到朱姓肇事嫌犯，酒駕肇事，酒測值仍達0.5毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦。

    警方調查， 45歲朱嫌在熱炒店飲酒後酒駕上路，行經文心路與市政路口，疑似酒後斷片，車輛闖紅燈直衝銀行右側玻璃門破裂，朱嫌被逮後說，撞擊瞬間酒醒，但因不知如何處理，決定直接倒車逃逸。

    警四分局根據目擊民眾及肇事車輛遺留車牌，循線比對周邊路口監視器，鎖定朱嫌身分，早上7時在他家將他逮補到案，距離肇事5小時，酒測值仍有0.5毫克，將他依公共危險罪嫌移送法辦，另肇事逃逸部分，依道路交通管理處罰條例舉發。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    酒駕車輛在文心路與市政路口闖紅燈，一頭撞進銀行。（記者蔡淑媛翻攝）

    酒駕車輛在文心路與市政路口闖紅燈，一頭撞進銀行。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中市文心路、市政路口一處銀行凌晨傳出巨響，驚醒附近民眾，看銀行玻璃門破裂，以為有人搶銀行。（翻攝自threads）

    台中市文心路、市政路口一處銀行凌晨傳出巨響，驚醒附近民眾，看銀行玻璃門破裂，以為有人搶銀行。（翻攝自threads）

    酒駕車輛撞銀行後肇逃。（記者蔡淑媛翻攝）

    酒駕車輛撞銀行後肇逃。（記者蔡淑媛翻攝）

    圖
    圖
