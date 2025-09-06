為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    裝備再升級！彰縣消防耗資7700餘萬買8大救災裝備

    燈繩在入室救災使用，可達到指引消防員的效果。（圖由消防局提供）

    燈繩在入室救災使用，可達到指引消防員的效果。（圖由消防局提供）

    2025/09/06 10:44

    〔記者湯世名／彰化報導〕裝備再升級！彰化縣消防局今年獲行政院及內政部補助7714萬5800元，採購消防帽、空氣呼吸器面罩、消防頭套、膠鞋、消防手套、胸燈、高階熱顯像儀及捲盤式導光索等8大項救災裝備，大幅提升消防人員的防護能量。消防局長施順仁指出，裝備到位，消防員出勤更安心，守護消防員，就是守護大家的生命財產安全。

    彰化縣消防局指出，這8大救災裝備中，609組空氣呼吸器面罩組已完成驗收與教育訓練，正式配發前線使用。空氣呼吸器面罩等同於消防員的生命防線，當消防員在火場、化學災害、密閉空間救援時，能夠隔絕毒氣與濃煙，提供穩定、清潔的呼吸空氣，爭取黃金救援時間；加上他們新引進的專業氣密測試機，可以確保面罩與臉部密合，防止空氣洩漏，讓消防人員能在最嚴峻環境下安全呼吸。

    另外新採購的高階熱顯像儀，具備影像增強技術，可清晰辨識物件與背景差異，並透過色彩呈現溫度，大幅縮短消防人員於現場判讀時間，使同仁能更專注於火煙研判及風險警示。

    此外，為落實消防人員個人基本防護並兼顧健康安全，全面配發2套消防衣褲組，並搭配消防帽、頭套、消防手套、面罩、膠鞋與胸燈等6大配件，讓消防人員能日常清洗替換，確保救災安全。更重要的是，這次採購還考量女性消防人員的需求，首度引進小尺寸頭套，以搭配面罩使用，有效避免臉部周圍皮膚遭受煙熱危害，展現對性別友善與消防人員安全的雙重重視。

    熱顯像儀所呈現出來的圖像。（圖由消防局提供）

    熱顯像儀所呈現出來的圖像。（圖由消防局提供）

    消防員穿戴全新的呼吸面罩。（圖由消防局提供）

    消防員穿戴全新的呼吸面罩。（圖由消防局提供）

    消防員穿戴呼吸面罩等整套救災裝備。（圖由消防局提供）

    消防員穿戴呼吸面罩等整套救災裝備。（圖由消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播