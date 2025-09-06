裝備再升級！彰縣消防耗資7700餘萬買8大救災裝備

燈繩在入室救災使用，可達到指引消防員的效果。（圖由消防局提供）

2025/09/06 10:44

〔記者湯世名／彰化報導〕裝備再升級！彰化縣消防局今年獲行政院及內政部補助7714萬5800元，採購消防帽、空氣呼吸器面罩、消防頭套、膠鞋、消防手套、胸燈、高階熱顯像儀及捲盤式導光索等8大項救災裝備，大幅提升消防人員的防護能量。消防局長施順仁指出，裝備到位，消防員出勤更安心，守護消防員，就是守護大家的生命財產安全。

彰化縣消防局指出，這8大救災裝備中，609組空氣呼吸器面罩組已完成驗收與教育訓練，正式配發前線使用。空氣呼吸器面罩等同於消防員的生命防線，當消防員在火場、化學災害、密閉空間救援時，能夠隔絕毒氣與濃煙，提供穩定、清潔的呼吸空氣，爭取黃金救援時間；加上他們新引進的專業氣密測試機，可以確保面罩與臉部密合，防止空氣洩漏，讓消防人員能在最嚴峻環境下安全呼吸。

另外新採購的高階熱顯像儀，具備影像增強技術，可清晰辨識物件與背景差異，並透過色彩呈現溫度，大幅縮短消防人員於現場判讀時間，使同仁能更專注於火煙研判及風險警示。

此外，為落實消防人員個人基本防護並兼顧健康安全，全面配發2套消防衣褲組，並搭配消防帽、頭套、消防手套、面罩、膠鞋與胸燈等6大配件，讓消防人員能日常清洗替換，確保救災安全。更重要的是，這次採購還考量女性消防人員的需求，首度引進小尺寸頭套，以搭配面罩使用，有效避免臉部周圍皮膚遭受煙熱危害，展現對性別友善與消防人員安全的雙重重視。

熱顯像儀所呈現出來的圖像。（圖由消防局提供）

消防員穿戴全新的呼吸面罩。（圖由消防局提供）

消防員穿戴呼吸面罩等整套救災裝備。（圖由消防局提供）

