黃淑君揭板橋車站、派出所員警無線電無訊號 新北警：警政署已提改善計畫

新北市議員黃淑君今（6）日指出，新北市警察局自去年11月起開始配合逐步汰換無線電，但新設備經常收訊不良、無法發話。（黃淑君提供）

2025/09/06 10:36

〔記者黃子暘／新北報導〕無線電設備是員警執勤重要通訊工具，新北市議員黃淑君今（6）日指出，新北市警察局自去年11月起開始配合逐步汰換無線電，但新設備經常收訊不良、無法發話，新北警4月會勘後就再無積極追蹤改善，警政署也未落實改善。新北警指出，警政署推動全國更新計畫，更新後確實有收到部分區域收訊不穩的回報，經會勘後已彙整送警政署改善，警政署已提出全國性的改善計畫。

黃淑君表示，無線電是最基礎的通訊裝備，但汰換後經常收訊不良、無法發話，基層同仁前往板橋車站、捷運站等室內、地下室例行巡邏時也常無收訊，機台無訊號發出的「嘟嘟」聲響讓基層戲謔稱「派出所像急診室，巡邏像做心電圖」；警政署長期忽視基層通訊安全需求，基層希望透過地方警察局協助反映，無奈行政程序繁瑣，改善曠日費時。

黃淑君指出，她日前至海山分局文聖派出所了解無線電使用狀況，發現整個派出所收訊不良，在所長室也無訊號，新北警4月會勘後無積極追蹤改善，警政署也無落實改善，全國多地正在陸續汰換無線電，希望中央地方積極處理，勿使基層心寒。

新北警回應，原設備自2002年建置至今，已老舊不堪使用，警政署推動全國性的更新計劃，並加強新無線電防竊聽、緊急求救等功能，提升勤務安全與效率，但新北去年底啟用後，確實有警員同仁反映部分區域收訊不穩，4月會勘後已報請警政署改善。

新北警表示，警政署預計設置雙向訊號放大器（BDA），以解決文聖所無訊號狀況，另已規劃在全國新增5處中繼站及42部BDA，年底將陸續安裝完成，同步布設機動轉播機即時改善部分收訊問題；2026年至2028年，警政署更將於全國增設51處中繼站及440部BDA。

